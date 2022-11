Tiziano Ferro ha coronato il sogno di diventare padre e lo scorso febbraio ha annunciato l’arrivo di Margherita e Andres.

Com’è cambiata la vita di Tiziano Ferro da quando in casa con lui e il marito Victor ci sono anche i piccoli Andres e Margherita? La paternità è stata un sogno realizzato per il cantante che, ad oggi, si divide tra musica e nuova vita da genitore. Intervistato da Tv sorrisi e canzoni, l’artista originario di Latina ha raccontato le gioie dell’essere padre: “Per me è bellissimo essere diventato genitore dopo i 40 anni perché è come se percepissi un senso di calma che di certo non avevo a 30 o a 20”.

Tiziano Ferro e il marito Victor, la scelta di essere genitori

“Sono cresciuto senza nemmeno la possibilità di concedermi il privilegio di pensare a un figlio. La parte più bella credo sia stata quando a un certo punto ho capito di poterlo desiderare – ha raccontato Tiziano Ferro, criticando l’impossibilità che in Italia una coppia omosessuale possa adottare dei bambini – . Con Victor abbiamo esplorato diverse possibilità, anche se poi preferisco non entrare nel dettaglio”.

La decisione è stata presa dalla coppia nel 2019, poco prima della pandemia, e nel febbraio 2022 sono arrivati Andres e Margherita. “Lui è tranquillissimo, calmo, lei è un terremoto, una pazza – ha raccontato, svelando la sua giornata tipo come papà – . Inizia molto presto, alle 5 del mattino. Ho fatto un po’ di esperimenti svegliandomi alle 6 o alle 7, ma quello è l’orario perfetto. Mi prendo un caffè con calma, Andres si sveglia alle 6, Margherita alle 7. Quindi ne approfitto per cucinare”

“Da me si mangia alle 7 di sera, si va a letto presto e nel frattempo guardo qualcosa in tv, magari scrivo un po’ – ha aggiunto – . Ora, a più di 40 anni, ho gli strumenti per godere delle cose semplici”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG