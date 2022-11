Michelle Hunziker torna a parlare direttamente con i fan sui social e racconta le emozioni del diventare nonna ma non solo…

Nelle scorse ore è arrivata la conferma del ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi con alcune foto in esclusiva pubblicate da Diva e Donna. Ora, arrivano anche alcune parole della showgirl anche se non esattamente sulla sua relazione bensì su alcuni consigli che si è sentita di dare alle sue seguaci social. Nel corso di un Q&A, la conduttrice ha commentato il difficile momento di una fan divorziata parlando anche per la sua esperienza.

Michelle Hunziker: nipotino in arrivo e le parole sul divorzio

Il botta e risposta con i fan si è sviluppato su diversi temi e ha coinvolto anche uno piuttosto duro come la depressione di una seguace post divorzio dal marito. Michelle Hunziker ha voluto darle il suo consiglio: “La separazione rappresenta un grande dolore, davvero grande. E dopo il lutto, è scientificamente provato, è la cosa che può stressare di più l’essere umano. Quindi ti capisco benissimo. Ti voglio tanto bene e sappi che il tempo guarisce tutto; sappi che con il tempo riuscirai a vedere tutto con il sorriso riempiendo il tuo cuore dei momenti più belli che hai vissuto in questi 30 anni, vedrai. Vedrai che sarà così e salverai solo le cose belle. Poi farai come me, con una bella memoria selettiva togli il brutto e salvi il bello”.

Ma non solo momenti tristi, la showgirl ha avuto modo di emozionarsi, con tanto di lacrime e voce un po’ interrotta, a proposito del nipotino in arrivo, ovvero il figlio di sua figlia Aurora: “Mi emoziono solo a pensarci… Aury mi prende sempre in giro. Io sarò la nonna più felice del pianeta e non vedo l’ora. L’universo mi ha ascoltato: dopo tre belle femmine mi arriva un maschietto! Pensate che ad aprile avrò un bel maschietto tra le braccia da coccolare. Basta, piango!”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl:

