Vi presentiamo una selezione delle più belle poesie sul mare, utili per celebrare una delle tante bellezze del mondo.

Charles Baudelaire parlava del mare come uno specchio che contempla l’anima: mai definizione fu più azzeccata. Vi presentiamo una selezione di poesie sul mare, utili per riflettere sulla sua immensità e sui pensieri che genera in tutte le persone che si trovano a fissare il suo orizzonte.

Le più belle poesie sul mare

E’ impossibile non amare il mare. Può non piacere prendere il sole o la calca del mese di agosto sulle spiagge, ma è inverosimile non provare una sensazione di pace e benessere davanti all’immensa distesa del mare. Fissare l’orizzonte, abbandonarsi al flusso dei pensieri e godere semplicemente della brezza: solo immaginare una situazione di questo tipo dona una certa tranquillità, sia fisica che mentale. A riprova di ciò vi presentiamo una selezione delle più belle poesie sul mare.

Al mare di Edmondo De Amicis

Salve, o gran mar! Come un eterno aprile

Al canto sempre il riso tuo m’invita

E mi fa ne la carne invigorita

L’onda bollir del sangue giovanile.

Salve, adorato mar! Sgomento al vile,

Tripudio al valoroso, all’egro vita,

Mistero immenso, gioventù infinita,

Bellezza formidabile e gentile!

T’amo allor che l’immane ira nei liti

Frangi, dei lampi al funeral bagliore,

Amo i tuoi flutti enormi e i tuoi ruggiti;

Ma più assai de’ ruggiti il tuo sussurro

Lento e solenne che addormenta il core,

O sterminato cimitero azzurro.

Mare di Giovanni Pascoli

M’affaccio alla finestra, e vedo il mare:

vanno le stelle, tremolano l’onde.

Vedo stelle passare, onde passare:

un guizzo chiama, un palpito risponde.

Ecco sospira l’acqua, alita il vento:

sul mare è apparso un bel ponte d’argento.

Ponte gettato sui laghi sereni,

per chi dunque sei fatto e dove meni?

L’uomo e il mare di Charles Baudelaire

Uomo libero, amerai sempre il mare!

Il mare è il tuo specchio: contempli la tua anima

Nel volgersi infinito delle sue onde,

E il tuo spirito non è un abisso meno amaro.

Ti piace tuffarti nel seno della tua immagine;

L’accarezzi con gli occhi e con le braccia e il tuo cuore

Si distrae a volte dal suo battito

Al rumore di questa distesa indomita e selvaggia.

Siete entrambi tenebrosi e discreti:

Uomo, nulla ha mai sondato il fondo dei tuoi abissi,

O mare, nulla conosce le tue intime ricchezze

Tanto siete gelosi di conservare i vostri segreti!

E tuttavia ecco che da innumerevoli secoli

Vi combattete senza pietà né rimorsi,

Talmente amate la carneficina e la morte,

O eterni rivali, o fratelli implacabili!

Arrivederci fratello mare di Nazim Hikmet

Ed ecco ce ne andiamo come siamo venuti

arrivederci fratello mare

mi porto un po’ della tua ghiaia

un po’ del tuo sale azzurro

un po’ della tua infinità

e un pochino della tua luce

e della tua infelicità.

Ci hai saputo dir molte cose

sul tuo destino di mare

eccoci con un po’ più di speranza

eccoci con un po’ più di saggezza

e ce ne andiamo come siamo venuti

arrivederci fratello mare.

L’onda di Gabriele D’Annunzio

Nella cala tranquilla

scintilla,

intesto di scaglia

come l’antica

lorica

del catafratto,

il Mare.

Sembra trascolorare.

S’argenta? s’oscura?

A un tratto

come colpo dismaglia

l’arme, la forza

del vento l’intacca.

Non dura.

Nasce l’onda fiacca,

subito s’ammorza.

Il vento rinforza.

Altra onda nasce,

si perde,

come agnello che pasce

pel verde:

un fiocco di spuma

che balza!

Ma il vento riviene,

rincalza, ridonda.

Altra onda s’alza,

nel suo nascimento

più lene

che ventre virginale!

Palpita, sale,

si gonfia, s’incurva,

s’alluma, propende.

Il dorso ampio splende

come cristallo;

la cima leggiera

s’aruffa

come criniera

nivea di cavallo.

Il vento la scavezza.

L’onda si spezza,

precipita nel cavo

del solco sonora;

spumeggia, biancheggia,

s’infiora, odora,

travolge la cuora,

trae l’alga e l’ulva;

s’allunga,

rotola, galoppa;

intoppa

in altra cui ‘l vento

die tempra diversa;

l’avversa,

l’assalta, la sormonta,

vi si mesce, s’accresce.

Di spruzzi, di sprazzi,

di fiocchi, d’iridi

ferve nella risacca;

par che di crisopazzi

scintilli

e di berilli

viridi a sacca.

O sua favella!

Sciacqua, sciaborda,

scroscia, schiocca, schianta,

romba, ride, canta,

accorda, discorda,

tutte accoglie e fonde

le dissonanze acute

nelle sue volute

profonde,

libera e bella,

numerosa e folle,

possente e molle,

creatura viva

che gode

del suo mistero

fugace.

E per la riva l’ode

la sua sorella scalza

dal passo leggero

e dalle gambe lisce,

Aretusa rapace

che rapisce le frutta

ond’ha colmo suo grembo.

Subito le balza

il cor, le raggia

il viso d’oro.

Lascia ella il lembo,

s’inclina

al richiamo canoro;

e la selvaggia

rapina,

l’acerbo suo tesoro

oblia nella melode.

E anch’ella si gode

come l’onda, l’asciutta

fura, quasi che tutta

la freschezza marina

a nembo

entro le giunga!

Musa, cantai la lode

della mia Strofe Lunga.