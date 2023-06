Maurizio Gucci è morto nel 1995, assassinato a Milano, secondo la giustizia, su ordine dell’allora moglie Patrizia Reggiani. Scopriamo dove viveva la coppia, un attico incredibile e costosissimo…

La storia di Maurizio Gucci, imprenditore della moda ucciso il 27 marzo 1995 a Milano, e di Patrizia Reggiani, la moglie accusata, processata e infine arrestata perché ritenuta mandante dell’omicidio, passa anche attraverso la casa dove vivevano nel cuore del capoluogo lombardo. Si tratta di un attico extra lusso e costosissimo che sarebbe stato venduto nel 2022 per parecchi milioni di euro (ma la cifra esatta resta top secret)…

La casa dove vivevano Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani è un attico incredibile a Milano

La casa dove vivevano Maurizio Gucci e l’ex moglie Patrizia Reggiani, prima che lui venisse ucciso a colpi di pistola nel 1995, si trova a Milano ed è un attico incredibile. Si tratta della mega residenza in cui ha coppia avrebbe trascorso molti anni prima del delitto e dell’evoluzione giudiziaria che poi avrebbe visto “Lady Gucci” finire in carcere quale mandante dell’omicidio del marito.

Patrizia Reggiani

L’attico di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani sarebbe stato comprato per circa 20 milioni di euro, riporta Domus, da un magnate indiano di nome Rishal Shah. Un affare da capogiro, secondo le cronache, concluso nel 2022 dopo 15 anni dalla messa in vendita.

La sontuosa dimora in cui hanno vissuto Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, prima del delitto dell’imprenditore della celebre maison di moda, gode di una vista esclusiva su Milano e ci vivevano prima di trasferirsi in via Palestro.

Il mega appartamento si trova all’angolo tra corso Vittorio Emanuele, piazza San Babila e corso Europa. E i numeri che ne caratterizzano struttura e architettura sono davvero imponenti…

Com’è fatto l’attico di Milano che fu la casa di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani

Secondo quanto riportato da Domus, l’attico avrebbe una superficie che sfiora i 1800 metri quadrati e si sviluppa su tre piani.

Il primo piano, con le sue 37 finestre, permette di godere di una vista spettacolare a 360 gradi su Milano. Al secondo piano si troverebbe un enorme terrazzo e infine l’ultimo, con un tetto di 800 metri quadrati dotato di giardino, piscina e bar.

E le spese condominiali? Non sarebbero proprio alla portata di tutti, dal momento che si aggirerebbero intorno ai 100mila euro all’anno.

Quanto vale l’ex casa di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani

Quanto vale l’ex casa di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani? A fare un po’ di “conti in tasca” all’attico, ritenuto uno dei più costosi di Milano, è il sito Immobiliare.it.

Il valore dell’appartamento, secondo le informazioni raccolte, supererebbe i 20 milioni di euro. Per anni, dopo la morte di Maurizio Reggiani, sarebbe rimasto chiuso e poi, dopo la ristrutturazione, sarebbe stato venduto a un prezzo che sfiorerebbe proprio quella cifra…

