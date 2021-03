Tra i plaid da indossare e quelli firmati dall’alta moda, i plaid diventano fashion e sono perfetti per avvolgersi anche nelle ultime giornate di freddo.

Dallo scorso anno la pandemia ha spinto molti brand sia d’abbigliamento, sia per la casa, ad arricchire, innovare ed introdurre anche in molti casi, collezioni d’abbigliamento per la casa. E tra gli outfit comfy, termine che è diventato un po’ un mantra, il plaid da casa, si è trasformato anche in un outfit da indossare. Perché tra chi magari per riuscire a sopravvivere ad una vita più casalinga preferisce avvolgersi in un blazer a prova di call, c’è invece chi ha bisogno di un effetto caldo abbraccio. E in quel caso un plaid pret a porter ci sembra una soluzione allettante.

Plaid da indossare: sirena, panda e abito lungo con maniche

Per chi cerca qualcosa di originale, Amazon sarà il luogo virtuale perfetto dove trovare il plaid da indossare perfetto. Non mancano modelli originali e improbabili, ma tanto caldi, stravaganti e fashion.

Se vi manca il mare e vi accontentate di sognarlo, il plaid a forma di sirena vi conquisterà subito: una pinna dalle sfumature turchesi nel quale potersi immergere completamente o coprirsi solo le gambe. Ideale per chi ama leggere e stare al computer sul divano.

La pinna da sirena è sicuramente meno adatta per chi è sempre in movimento, ed in quel caso avete due soluzioni. Per chi casa è uguale a cutie look, allora non resisterete al plaid a forma di panda. Una felpona in plaid comodissimo e tenero.

Se invece cercate qualcosa di maxi , in versione abito da sera lungo un po’ principessa medievale e smart perché vi lascia una discreta libertà di movimento, ma pronto per cullarsi sul divano, il plaid con le maniche sarà la vostra anima gemella.

Plaid da casa firmato: le proposte dei brand di alta moda

E se la vostra voglia di fare shopping è nettamente diminuita, potreste desiderare di fare un investimento che vale per oggi quanto per domani: un plaid d’alta moda, e che in quelle giornate uggiose in ufficio potrà essere anche una comoda coperta da poggiare sulle gambe.

L’alta moda sceglie il cashmere, a partire da Hermés che confeziona un plaid da capogiro, nella lavorazione e nel prezzo: si chiama Electrique, un modello bordò, finemente lavorato a mano e decorato da borchie in argento.

Chi non rinuncia ad includere plaid di altissima qualità nelle collezioni home edition è anche Gucci con il suo modello poncho reverse, o il plaid Dior in Angora, da indossare a mò di mantellina.