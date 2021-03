Sotto lo pseudonimo Ricky Regal, Bruno Mars collabora con Lacoste, firmando la sua prima linea di moda. Un abbigliamento sportivo ready to wear.

Come vivere al meglio questo momento di pandemia in attesa di ritornare presto live? Dando spazio alla propria creatività, come ha fatto Bruno Mars che insieme e grazie a Lacoste realizza la sua prima collezione d’abbigliamento sportivo. Ma non chiamatelo Bruno Mars, perché in vesti di stilista sarà solo ed esclusivamente sotto il nome di Ricky Regal, che immagina un brand sportivo celebrando un lifestyle ricercato e di lusso all’insegna della comodità.

Vaccino Covid-19, vuoi scoprire quando sarà il tuo turno? Calcola ORA

Bruno Mars: con Lacoste lancia la sua collezione Ricky Regal

Ad avventurarsi tra i capi della collezione Ricky Regal, sembra che l’idea di Bruno Mars fosse quella di unire le migliori tendenze del momento. C’è il taglio sportswear, comodo e pratico come piace di questi tempi, il lusso, per garantire qualità e ricercatezza e il vintage, trend amatissimo dalle passerelle.

Mars come racconta Lacoste, ha creato un vero e proprio universo per la sua collezione, come mostrano le foto del lancio della linea. Ci trasporta nel mondo dell’imprenditoria discografica, con il suo gusto spettacolare e glamour, dove si muovono altrettanti divi che amano l’outfit pret a porter ma che non passi inosservato.

“Collaborare con Bruno ed entrare nel suo universo unico è stata una grande avventura, ha una visione molto chiara ed è ossessionato dai dettagli. Dal concept ai fitting, non c’è stato un singolo aspetto in cui non sia stato pienamente coinvolto”, ha raccontato Louise Trotter, direttore creativo di Lacoste.

Dove acquistare la collezione Ricky Regal x Lacoste

La linea, che incontra la tradizione sportiva del marchio con il gusto seducente e ricercato di Mars, comprende felpe con la cerniera nei colori verde corallo, giallo, rosso corallo, viola melanzana e senape. Nuance che colorano anche le camicie a mezza manica in tie dye che strizzano l’occhio agli anni ’70. Velluto e seta sono tra i tessuti pregiati che dominano la capsule.

Non mancano anche calzature, pantaloni, polo e t-shirt, ma anche tute che omaggiano lo stile pop, che abbiamo spesso visto indossare al cantante nei suoi video più popolari. La collezione è già acquistabile online, sul sito ufficiale Lacoste, e il costo è compreso dai 90 euro fino ai 200 euro, variabile per ogni capo in base al design e al tessuto.

Fonte foto di copertina:

https://www.lacoste.com/it/lacoste/uomo/vestiti/pantaloni-bermuda/pantaloni-in-pique-con-fasce-a-contrasto-lacoste-x-ricky-regal/XH1744-00.html