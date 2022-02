Dopo l’annuncio di agosto, anche in Italia arrivano i due nuovi modelli di smartphone della Google: Pixel 6 e Pixel 6 PRO. Scopriamo le caratteristiche e il prezzo.

Pixel 6 e Pixel 6 PRO di Google arrivano in Italia. I due modelli, TOP di gamma nelle due diverse fasce, sono molto simili esteticamente e per caratteristiche. L’elemento più evidente riguarda il reparto fotografico: telecamera disposta orizzontalmente con un bump a fascia. La versione PRO avrà una scocca raffinata in alluminio attorno alla fotocamera, probabilmente il retro sarà in vetro mentre quello del modello base in alluminio opaco. Il modello PRO dovrebbe avere lo schermo che curva sui lati, mentre il modello base avrà un design piatto. Diversi, inoltre, i colori tra cui scegliere. Entrambi utilizzeranno Android 12, il sistema operativo sviluppato da Google.

La novità più interessante riguarda il chip Tensor, primo processore di casa Google. Queste le parole di Sundar Pichai, il CEO: “L’AI è il futuro del nostro lavoro innovativo, ma il problema in cui siamo incappati sono le limitazioni computazionali che ci hanno impedito di raggiungere i nostri obiettivi. Quindi abbiamo costruito una piattaforma tecnologica per il mobile capace di portare la nostra rivoluzionaria AI e machine learning (ML) ai nostri utenti Pixel. Ci siamo prefissati di costruire il nostro System on Chip (SoC) per dare potenza a Pixel 6. E ora, anni dopo, ci siamo quasi”.

Pixel 6 VS Pixel 6 PRO: le caratteristiche

Caratteristiche del modello Pixel 6:

schermo da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ (1080p) e un refresh rate da 90Hz

4.614mAh

8 GB di RAM

128 GB per la memoria

due fotocamere, una principale e un’ultra-wide

fotocamera per i selfie da 8MP

Caratteristiche del modello Pixel 6 PRO:

schermo da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ (1440p) e un refresh rate da 120Hz

5.000mAh

12 GB di RAM

128 GB per la memoria

due fotocamere, una principale e un’ultra-wide.

telefoto 4X ottico con sensore principale da 50MP

fotocamera per i selfie da 12Mp

Pixel 6 e Pixel 6 Pro: quanto costano

Ecco quali saranno i prezzi due due modelli: 649 euro per il modello base Pixel 6, 899 euro per il Pixel 6 Pro. “A causa dell’elevata richiesta di dispositivi Pixel 6, associata a problemi della catena di fornitura globale, lanceremo una quantità limitata di dispositivi e ci aspettiamo di venderli rapidamente” spiega Michiel van Eldik, vicepresidente di Devices & Services per l’area EMEA, data la crisi attuale di chip. Bisogna tenere gli occhi aperti per non farselo sfuggire.

