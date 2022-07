Durante la diretta del Premio Strega ha cominciato a piovere ma Geppi Cucciari è rimasta a condurre in modo esemplare, dimostrando la sua attitudine all’improvvisazione.

In occasione della messa in onda su Rai 3 del Premio Strega, Geppi Cucciari ha dato sfoggio del suo incredibile talento. Mentre era in diretta ha iniziato a piovere; un fuori scena non previsto che la conduttrice ha saputo gestire alla grande, con un ombrello in mano e la sua incredibile ironia.

Geppi Cucciari improvvisa durante la conduzione ed è bravissima

Geppi Cucciari ha dato prova di essere una maestra d’improvvisazione. Durante il Premio Strega, vinto da Mario Desiati, la conduttrice ha continuato a presentare anche con la pioggia. La situazione avrebbe mandato nel panico chiunque ma non lei che con ironia ha dichiarato: “La bella notizia è che è finita la siccità, mentre quella brutta è che è finita proprio adesso“.

Il suo talento nel ribaltare una situazione del tutto imprevista sta diventando virale su Twitter, dove gli utenti hanno condiviso l’episodio con tantissimi complimenti per la sua bravura. Come riporta Today: “A vincere il premio è stato Mario Desiati, autore di Spatriati (Einaudi), con 166 voti. Lo scrittore pugliese, che era già entrato in cinquina nel 2011 con Ternitti, si è aggiudicato la 76esima edizione battendo la concorrenza di Claudio Piersanti che con Quel maledetto Vronskij (Rizzoli) che si è classificato secondo con 90 voti“.

Vincitrice morale e nella conduzione sicuramente Geppi Cucciari. Ecco il video della sua performance:

mamma mia quanto è brava pic.twitter.com/h5sZAs4bE7 — la pop (@unuomopop) July 7, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG