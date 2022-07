La star di Hollywood è scomparsa il 6 luglio a 82 anni, la notizia è stata confermata dalla famiglia solo poche ore fa.

James Caan è morto all’età di 82 anni, il 6 luglio. Noto per la sua incredibile interpretazione di Sonny Corleone ne Il padrino e in Misery non deve morire è stato uno degli attori più grandi di Hollywood. Il mondo cinematografico è in un lutto, compianto da big del grande schermo come: Francis Ford Coppola e Kathy Bates.

Addio a James Caan: l’annuncio della famiglia

Lutto Perdita

A dare la notizia della sua morte è stata la famiglia che su Twitter, come riporta Wired, scrive: “È con grande tristezza che vi informiamo della morte di Jimmy nella serata del 6 luglio. La famiglia apprezza tutte le manifestazioni d’affetto e le condoglianze sentite e chiede di continuare di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile”.

A commentare la tragica notizia anche l’agente di James Caan, Matt DelPiano: “Era uno dei più grandi, non solo uno degli attori migliori che questo settore abbia mai avuto, ma anche una persona divertente, leale, attenta e affettuosa”.

La sua meravigliosa carriera è iniziata negli anni Sessanta con le prime pellicole: El Dorado con John Wayne, Conto alla rovescia, Non torno a casa stasera. Il suo vero successo arriva però con l’interpretazione di Sonny Corleone ne Il padrino; ricordata per la scena della morte trivellata di colpi vicino all’auto che è entrata nella storia del cinema. Hollywood non scorderà mai una delle sue più brillanti stelle.

Riproduzione riservata © 2022 - DG