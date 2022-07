Il giovane conduttore al fianco di Andrea Delogu sta facendo scintille ed è sempre più promettente, qualcuno parla già di Sanremo.

Stefano De Martino ha fatto molti passi avanti da Amici, quando ballava insieme a sua moglie Belen. L’ex ballerino si è distinto sempre di più nelle varie conduzioni e sta dimostrando di essere maturato dal punto di vista professionale. Insieme ad Andrea Delogu il conduttore sta facendo scintille ed molto apprezzato dal pubblico che vorrebbe vederlo a Sanremo.

Stefano De Martino sempre più vicino a Sanremo?

Stefano De Martino

Stefano De Martino, durante la registrazione andata in onda su Rai Due giovedì 7 luglio con Andrea Delogu è stato esemplare. Ha iniziato a parlare spagnolo, dimostrando di saperlo padroneggiare anche molto bene, con la cantante Lola Indigo.

Come riporta Gossip e TV: “Stefano De Martino, senza alcuna titubanza, è riuscito a parlare in spagnolo con la Indigo e a tradurre al pubblico le sue risposte. Il pupillo di Maria De Filippi non ha quindi perso tempo e ha approfittato della lunga relazione tira e molla con Belen Rodriguez per apprendere una nuova lingua. Allo stesso tempo De Martino ha studiato negli ultimi anni l’inglese, che oggi padroneggia con facilità.”

L’ex ballerino di Amici si è dimostrato molto più maturo dal punto di vista della conduzione e molti utenti su Twitter hanno dichiarato che per lui Sanremo è dietro l’angolo. Secondo il web, dunque, Stefano De Martino è un giovane molto promettente che farà una splendida carriera televisiva in futuro, puntando al Festival.

