Sapevi che Pio e Amedeo hanno inciso una canzone? Le curiosità sul duo di comici

Sapevi che Pio e Amedeo hanno cominciato a lavorare nel mondo del cabaret e poi come animatori turistici? Le curiosità sul duo di comici!

Nati a Foggia, Pio e Amedeo sono un duo di comici molto amato dal pubblico italiano. Conosciuti per essere stati inviati del programma cult “Le Iene”, il duo si sono fatti apprezzare anche come attori e conduttori. Per chi non li conoscesse, ecco una serie di chicche sulla loro vita!

Pio e Amedeo: biografia e curiosità

Ripercorriamo la carriera e la storia del simpaticissimo duo attraverso alcune curiosità su di loro!

– Classe 1983, Pio e Amedeo all’anagrafe Pio D’Antini e Amedeo Grieco sono nati rispettivamente il 25 agosto e il 20 agosto a Foggia.

– La loro altezza è di 1,81 metri.

– Sin da giovani si avvicinano al mondo della recitazione cominciando a maturare esperienze nel mondo del cabaret e lavorando come animatori turistici.

– Il debutto televisivo arriva con il programma “Occhio di bue” trasmesso sulla rete locale “Telefoggia”.

– Seguono diverse collaborazioni con Radionorba e Telenorba.

– Debuttano in RAI nel 2011 partecipando alle trasmissioni “Stiamo tutti bene” e “Base Luna”.

– Pio e Amedeo Ultras: nel 2012 la grande occasione quando approdano a Mediaset per ricoprire il ruolo di inviati nella trasmissione di successo “Le Iene” con la rubrica “Ultras dei Vip”!

– Sapevi che…hanno anche inciso una canzone? Si tratta di “You Porn” prodotta da Gabri Ponte.

– Nel 2017 partecipano al videoclip “Senza pagare” di J-Ax e Fedez con la milionaria Paris Hilton.

Pio e Amedeo: film e il successo televisivo Emigratis

Non solo televisione nella vita di Pio e Amedeo che, reduci dal successo televisivo, decidono di tentare anche la strada del cinema. Così nel 2014 debuttano nelle sale cinematografiche con “Amici come noi”, film di cui hanno curato anche la sceneggiatura. Il film si rivela un successo al botteghino battendo anche il kolossal “300 – L’alba di un impero”. Nello stesso anno sono protagonisti al cinema anche della commedia “Ma tu di che segno 6” diretta da Neri Parenti.

Dopo l’esperienza del grande schermo, Pio e Amedeo nel 2014 conducono il programma “A disposizione” su RTL 102.5. Nel 2016, invece, Pio e Amedeo sono protagonisti di Emigratis, programma ideato e condotto con successo su Italia 1.

