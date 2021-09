Pio e Amedeo attaccano Fedez, il cantante non ci sta: ecco la replica

Nella serata di ieri, ai Seat Music Awards all’Arena di Verona, sono intervenuti von un piccolo sketch Pio e Amedeo in diretta su Rai 1. Il loro monologo è stato un inno alla libertà nel quale non sono mancate le solite provocazioni, questa volta lanciate nei confronti di Fedez, in merito alla polemica nata al Concertone del primo maggio: “Ci avevano detto: i dirigenti della Rai censurano, non si può dire niente, invece no, è libera, c’erano tutti i dirigenti lì dietro, nessuno si è permesso di venire da noi a dirci: ragazzi che dite? Di cosa parlerete? Nessuno. Anche perché, se ce lo avessero chiesto, ci saremmo inventati altre cose. Si fa così, soprattutto quando è in diretta. Uno va in diretta e dice quello che pensa. Anche qualcun altro avrebbe potuto fare così senza suscitare tante polemiche, non è che arrivano i bodyguard a prenderti e a trascinarti via dal palco. Dai, Federico…Fai la polemica, ti piace che si fa il traffico sui social. Poi fai ‘swipe up’ e mi vendi i prodotti: ‘Comprati lo smalto che ho fatto io’, ‘Comprati la valigia’.”.

Ovviamente non è potuta mancare la risposta di Fedez, che si è fatto sentire tramite le storie di Instagram attraverso il suo profilo ufficiale: “Fig* Onesto, una delle cose più fighe che ho visto in Rai. L’ho trovata una grande installazione artistica. Nella rete in cui non vorrebbero che tu citassi nomi di politici perché non è presente un contraddittorio, ti ripulisci la coscienza ingaggiando due rivoluzionari anticonformisti cercando di sputtanare l’avversario senza contraddittorio. Bravi tutti. Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista e un antisistema come voi. Domani comincerò uscendo per strada dando del froc*o e del negr* a tutti per strappare sorrisoni. Apro anche il mio chioschetto di smalti, senza il quale non riuscirei a dare da mangiare ai miei figli e mi inventerò qualche polemica per vendere i miei smaltini”.