Claudio Santamaria e Francesca Barra sul red carpet: arriva il suggerimento sul sesso e il nome del bebè?

Claudio Santamaria e Francesca Barra sono stati ripresi al red carpet veneziano: il loro abbraccio potrebbe definirsi un’inno all’amore per la dolcezza sprigionata e il sentimento che c’è tra i due, oltre al fatto che tra qualche mese daranno alla vita un bebè. Secondo le indiscrezioni del profilo ufficiale del settimanale Gente su Instagram, si tratterà di una bambina e verrà chiamata Luce, stando al vestito rosa e alla frase della giornalista: “La mia luce dentro e fuori di me”.

Tuttavia Francesca Barra ha voluto appositamente smentire il tutto, pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram insieme a Claudio Santamaria, nel quale è stato scritto in descrizione: “La mia luce dentro e fuori di me (luce non è il nome del figlio, come state scrivendo, ma del cane)”. La frase potrebbe essere comunque un indizio, nonostante la smentita della scrittrice, che ha voluto scherzare affermando che Luce fosse il nome del cane.