La clip provocante di Britney Spears sui social, nessun filtro per la cantante

Britney Spears ha deciso di far vedere le proprie forme sui social senza alcun filtro, pubblicando una clip sul proprio profilo ufficiale di Instagram, nella quale si vede lei girata di spalle allo specchio in perizoma. La cantante ha inoltre voluto aggiungere una descrizione abbastanza provocatoria: “Ecco un video in modo che possiate vedere che questo è davvero il mio culo!!!! Niente filtri o insabbiamenti… è il vero affare!!!! Psss mi sparo con un selfie stick e lo farò sempre…RIMANE SU…NON RISPONDE…ed è ESTREMAMENTE AFFIDABILE”.

Britney ha voluto mostrare il suo lato B per dimostrare quali sono le sue reali forme senza alcun filtro, di conseguenza i suoi follower si sono scatenati tra migliaia di likes e commenti. Secondo voi ha fatto bene a pubblicare questa clip provocatoria per dimostrare le sue curve?