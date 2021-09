Jennifer Lopez è arrivata al Lido con il compagno per presentare il film “The Last Duel” di Ridley Scott.

Sono la coppia dell’anno, e ormai non ne fanno mistero. Jennifer Lopez e Ben Affleck arrivano insieme a Venezia a un passo dalla serata finale, mandando in visibilio i fans. Eccoli, divini ed innamorati, a bordo del motoscafo in direzione Canal Grande.

I due hanno salutato il Lido con un romantico bacio in motoscafo.

La loro presenza non era ancora stata ancora confermata ufficialmente, per cui l’ingresso dei due è stato una vera sorpresa che ha scatenato l’emozione della folla. Mascherina coordinata e mano nella mano, i Bennifer continuano a regalare gioie a fotografi e ammiratori.

Il film che vede protagonista Jennifer Lopez, “The Last Duel”, sarà presentato al Festival del Cinema domani 10 settembre. Tra gli attori protagonisti della pellicola figurano anche gli amici di sempre di Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver.

Jennifer Lopez e Ben Affleck avanzano mano nella mano, decisamente più complici e affiatati rispetto a 17 anni fa. Non vediamo l’ora di vederli sul red carpet.