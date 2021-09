Dopo sette anni d’amore Antonella Clerici starebbe per convolare a nozze con il compagno, Vittorio Garrone.

Secondo le indiscrezioni le nozze tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone dovrebbero andare in scena entro fine anno. Lui avrebbe finalmente concluso le pratiche per il divorzio dalla ex moglie, e pare sia pronto a fare il grande passo con il suo nuovo amore.

Il nuovo amore di Antonella Clerici

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si erano conosciuti nel 2015, grazie ad amici comuni. Fu un colpo di fulmine per entrambi. La Clerici ai tempi usciva dalla dolorosa separazione da Eddy Martens, papà di sua figlia Maelle.

Per Garrone, Antonella avrebbe lasciato l’amata Roma trasferendosi ad Arquata Scrivia, in una fattoria immersa nel bosco. “Vogliamo invecchiare qui,” aveva raccontato lei in un’intervista rilasciata pochi mesi fa.

Ora la coppia Clerici-Garrone sarebbe pronta per il coronamento di un sogno. Precedentemente Antonella Clerici avrebbe dichiarato che per lei “il matrimonio porta un sfortuna,” ma si sa, le cose cambiano e, soprattutto, cambiano le persone.