Per spegnere le quaranta candeline la cantante Beyoncé ha scelto una location d’eccezione: Capri. Con lei il marito Jay-Z in una fuga romantica senza figli.

Una splendida quarantenne, Beyoncé, che entra nei temuti “anta” in gran forma e senza l’ombra di una ruga. La cantante sembra ancora una ragazzina, ma l’anagrafe non mente.

Per festeggiare il suo quarantesimo compleanno la cantante ha scelto l’Italia e , in particolare, la location iconica dei Faraglioni di Capri. Beyoncé è stata avvistata su uno yatch al largo di Napoli insieme al marito Jay-Z. I due sarebbero sbarcati sull’isola di Capri circondati da un esercito di bodyguard, totalmente inavvicinabili.

La coppia si gode la vacanza romantica – per una volta senza figli – e ammira i meravigliosi panorami marini dell’isola dell’amore. I due sono stati fotografati dai fans: lei appare in un’eccentrica camicia bianca con le maniche a sbuffo, corredata da un paio di jeans neri che la fasciano stretta in vita, mentre lui con una più sobria camicia blu a stampe. I fans le avrebbero fatto i complimenti, cui lei avrebbe risposto in italiano con un sonoro: “Grazzzie!” mandandoli in visibilio.

«Il mio desiderio è che i miei 40 anni siano divertenti e pieni di libertà», aveva dichiarato la cantante, nata a Houston, in Texas, nel 1981. Ora può soffiare sulle sue quaranta candeline proprio come aveva sempre desiderato.

Che dire Beyoncé, altri 100 cento di questi giorni…