Durante una puntata di Io e Te Pierluigi Diaco e Corinne Cléry si sono scontrati per una domanda provocatoria del conduttore sul Grande Fratello Vip.

Il conduttore di Io e Te, Pierluigi Diaco, ha avuto un alterco in diretta tv anche con Corinne Cléry. Durante la puntata in onda lunedì 13 luglio l’attrice francese ha parlato dell’esperienza al Grande Fratello Vip, che l’ha riavvicinata a Serena Grandi. Diaco ha pensato bene di lanciare una piccola provocazione sull’esperienza nella casa e la Cléry no si è tirata indietro e ha risposto a tono.

Pierluigi Diaco e il GF Vip: scontro con Corinne Clery

Secondo Corinne Cléry il Grande Fratello l’ha aiutata tantissimo, grazie a quella trasmissione è riuscita infatti a riappacificarsi, dopo tanto tempo, con la sua “ex nemica” Serena Grandi.

Tuttavia non sembra crederle Pierluigi Diaco, che ha commentato in questo modo il racconto della permanenza al GF di Corinne: “Sto Grande Fratello lo citate come se fosse lo spartiacque della vostra vita, è una cosa curiosa. Fattelo dire, Corinne: appare curioso che i sentimenti e le emozioni debbano passare attraverso il mezzo freddo e costruito della televisione e non attraverso la vita reale”.

Pierluigi Diaco e Corinne Clery

La risposta dell’attrice non si è fatta attendere e ha voluto condividere con Diaco un momento della casa dove ha ripensato al figlio di Serena Grandi, Edoardo Ercole: “Quando lì dentro mi hanno parlato di Edoardo mi hanno fatto tornare al mio problema. Ci sono degli psicologi lì dentro, al Grande Fratello”.

La discussione tra Diaco e Cléry continua

Diaco non ha mandato giù le affermazioni di Corinne, per questo ha subito affermato che “la psicologia è una cosa seria “, secondo lui non può essere fatta in televisione e per questo non crede alle parole dell’attrice. Dopo aver tirato in ballo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi poi, dove “francamente mi sono sottratto a delle logiche finte”, ha concluso che “la verità sta fuori dalle telecamere“.

La Cléry si è sinceramente spazientita: “Quindi tu pensi che io dica bugie?”, ha chiesto. E la risposta del conduttore è stata: “Io credo di sì”.

Un commento che ha gettato benzina sul fuoco fino alla fine dell’ospitata, dove Diaco ha salutato Corinne ammettendo che: “Le provocazioni vanno fatte perché ogni tanto al pubblico vanno spiegate come stanno le cose. Grazie per aver accettato (di venire) e per la sincerità”, con un’ultima battuta della francese: “Ma hai detto che non mi credi“.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.