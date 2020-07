Problemi di salute per Camilla Parker Bowles

Solo di recente è emersa la nuova passione della duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowles: la danza. La duchessa ha confessato di avervi dovuto rinunciare per un problema di salute.

Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Camilla Parker Bowles non avrebbe rinunciato a portare avanti la sua nuova, grande passione: la danza.

La duchessa di Cornovaglia ha ammesso in un’intervista a Express.Uk che avrebbe seguito le sue lezioni a distanza, tramite social, ma che proprio di recente vi avrebbe dovuto rinunciare a causa di un problema di salute. “Faccio le lezioni su Facebook. Ma poi ho fatto qualcosa di sbagliato ed è successo qualcosa alla mia schiena. Perciò ho dovuto smettere, ma non vedo l’ora di ricominciare: dopo averlo fatto ti senti così bene!”, ha detto Camilla.

Camilla Parker Bowles: i problemi di salute

Carlo e Camilla hanno trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus insieme, lontani dal resto della famiglia per cercare di scongiurare un eventuale contagio. Proprio il Principe è risultato positivo al Coronavirus, ma fortunatamente è riuscito a guarire appena dopo qualche settimana dal tampone risultato positivo. Camilla, che gli è rimasta accanto durante la quarantena, avrebbe occupato il tempo cimentandosi nella sua nuova passione: la danza.

Sembra infatti che la duchessa abbia un tale amore per il ballo da non aver rinunciato a prendere le sue lezioni, pur dovendosi adattare a seguirle online e tramite social. Purtroppo di recente un problema di salute alla schiena l’avrebbe costretta a sospendere le lezioni.

La famiglia divisa dall’emergenza

Mentre la Regina Elisabetta ha trascorso la quarantena nella sua tenuta al castello di Windsor, Carlo, Camilla, il Principe William e Kate Middleton (con prole a seguito) sono rimasti nelle loro rispettive dimore. Oltreoceano intanto Meghan Markle e Harry hanno dato inizio alla loro nuova vita da “commoners”, ma tra le malelingue c’è già chi ha insinuato che il matrimonio “sarebbe agli sgoccioli” proprio per via della lontananza di Harry dal resto della famiglia Reale. Sarà vero?

