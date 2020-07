Dayane Mello: “Belen apri gli occhi”

Dayane Mello e Gianmaria Antinolfi sono stati insieme? A detta della modella sembrerebbe di sì. Poi le lancia un appello alla Rodriguez: “Stai attenta”.

Se fino a qualche giorno fa al centro del gossip estivo c’era il triangolo formato da Belen Rodriguez – Stefano De Martino – Alessia Marcuzzi, adesso l’attenzione si è spostata su Gianmaria Antinolfi. L’imprenditore napoletano, che sembrava essere sconosciuto al mondo dello spettacolo, non si è rivelato poi così tanto distante dallo star system italiano. A parlarne, infatti, è stata Dayane Mello che ha ammesso, tramite le pagine del settimanale Chi, di aver frequentato il giovane napoletano per circa un mese.

Dayane Mello: “Mi ha riempita di bugie”

L’ex compagna di Stefano Sala, Dayane Mello è un vero e proprio fiume in piena. Intervistata dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha scoperto gli altarini su Gianmaria Antinolfi, attuale compagno di Belen Rodriguez.

“Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belen. Mi ha riempito di bugie“.

E poi ha continuato con un vero e proprio appello che ha deciso di rivolgere proprio alla showgirl argentina:

“Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi. Poi ho capito che aveva il piede in due scarpe. [..] E pensare che avevo conosciuto anche la sua bella famiglia! Non lo dico perché io stia soffrendo, ma solo perché penso che lui sia solo affamato di popolarità“.

Dayane Mello Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi e Belen Rodriguez

Antinolfi è un vero e proprio latin lover? A sentire le parole della Mello sembrerebbe di sì. Nonostante una cover del settimanale Chi in cui sembrano essere innamoratissimi, Belen ha deciso di non voler commentare la sua storia con Antinolfi.

I due stanno realmente insieme? Non sappiamo neanche questo, fatto sta che sull’Instagram della conduttrice di Tu si que vales non ci sono foto della nuova coppia dell’estate.

