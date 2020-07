Il tumore non ferma Cassandra: su Skype il provino per Amici

Una ragazza di 20 anni di nome Cassandra Capasso, ricoverata al Caldarelli di Napoli per un tumore, ha deciso di fare il provino per Amici dal suo letto d’ospedale.

Con una voce potente e un talento naturale Cassandra Capasso, paziente del Caldarelli di Napoli e aspirante concorrente della scuola di Amici, ha fatto rapidamente il giro del web. La ragazza non potrà prendere parte allo show a causa della sua malattia (ha da poco eseguito il secondo ciclo di chemio), ma è fuor di dubbio che con la sua interpretazione di If I Ain’t Got You abbia già conquistato moltissimi fan e un infermiere dell’ospedale che, nella didascalia del video da lui condiviso su YouTube, ha scritto:

“Questa ragazza meravigliosa nel video é Cassandra. Ha appena 20 anni ed é al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non é possibile. Vorrei condividere con più persone possibili l’enorme bravura e passione di Cassandra, perché nonostante tutto la vita e la bellezza vincono sempre.”

Amici: il provino di Cassandra da un letto d’ospedale

Una performance emozionante, eseguita grazie a puro talento da un letto d’ospedale: così la giovanissima Cassandra ha emozionato il popolo del web, cimentandosi in If I Ain’t Go You di Alicia Keys per il suo provino via Skype per Amici. La ragazza, ricoverata al Caldarelli di Napoli, canta fin da quando era bambina e il suo sogno è quello di prendere parte allo show di Maria De Filippi.

Maria De Filippi

La malattia, sfortunatamente, si è messa tra lei e il suo sogno: “All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto ad affrontare un percorso di cura del genere. Ho cercato sempre di affrontare tutto restando positiva, non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene”, ha raccontato a Il Mattino.

La redazione del programma l’ha convocata per un provino che purtroppo, a causa della malattia, Cassandra non avrebbe potuto eseguire. “Quello è stato l’unico vero momento di sconforto, perché per me era un obiettivo importante”, ha raccontato a Il Mattino. La giovane non si è data per vinta, e ha deciso di cimentarsi comunque nella sua esibizione via Skype, direttamente dalla stanza dell’ospedale in cui è ricoverata.

