Naya Rivera morta per salvare il figlio: il corpo ritrovato nel lago

Dopo giorni di ricerche il lago Piru ha restituito il corpo di Naya Rivera, l’attrice di Glee scomparsa durante una gita in barca col suo bambino.

L’8 luglio 2020 il piccolo Josey Hollis Dorsey è stato ritrovato da solo, su una barca, mentre di sua mamma Naya Rivera per giorni si sono perse le tracce. Dopo quattro giorni di ricerche il corpo dell’attrice – famosa per aver interpretato il ruolo di Santana Lopez nella serie Glee – è stato ritrovato. Stando a quanto il piccolo Josey avrebbe raccontato alle autorità sua madre si sarebbe assicurata di metterlo sulla barca dopo un bagno insieme, ma poi, forse, le energie non le sarebbero bastate per tornare sull’imbarcazione a sua volta.

Naya Rivera: ritrovato il corpo

La notizia della scomparsa di Naya Rivera ha rapidamente fatto il giro del mondo e in tanti sono rimasti sotto shock nell’apprendere le circostanze in cui la giovane e bellissima attrice ha perso la vita.

Naya Rivera

Stando a quanto riporta La Repubblica lo sceriffo che si è occupato del caso avrebbe affermato in conferenza stampa che l’attrice, con tutte le probabilità, avrebbe riportato suo figlio sulla barca dopo un bagno insieme ma poi, stremata, non sarebbe riuscita a salirvi a bordo. “Deve aver raccolto abbastanza energia per riportare suo figlio sulla barca, ma non abbastanza per salvarsi”, ha ipotizzato lo sceriffo Bill Ayub. La voce troverebbe riscontro in quello che il piccolo Josey – rinvenuto da solo sull’imbarcazione – avrebbe raccontato agli investigatori.

L’amore per il piccolo Josey

L’ultimo scatto social postato dall’attrice la ritraeva proprio insieme al piccolo Josey e nella didascalia Naya Rivera aveva scritto “solo noi due”. Dopo la fine del suo matrimonio con Ryan Dorsey nel 2018 l’attrice risultava essere single, e il suo bambino era al centro di tutte le sue attenzioni. Al momento della scomparsa Naya Rivera aveva solamente 33 anni, e si tratta della terza protagonista di Glee ad essere scomparsa in circostanze a dir poco drammatiche.

Fonte foto: https://www.instagram.com/nayarivera/?hl=it