Secondo indiscrezioni ci sarebbe aria di tormenta tra George Clooney e Amal Alamuddin: i due starebbero litigando spesso e c’è già chi preannuncia un’imminente rottura.

A gennaio era già arrivata la voce: George Clooney sarebbe stressato per i troppi impegni di lavoro e familiari, o almeno questo è quello che aveva fatto sapere l’International Business Times, che aveva lanciato una bomba sulla coppia d’oro composta da George e sua moglie Amal Alamuddin. I due starebbero litigando da tempo e certamente il lockdown non ha aiutato. Secondo le indiscrezioni presto potrebbero divorziare: questa la notizia trapelata e che, almeno per il momento, non ha trovato conferme né smentite.

Aria di crisi tra George Clooney e Amal Alamuddin?

Belli, di classe, sempre eleganti e ammirevolmente discreti: per anni Amal Alamuddin e George Clooney sono sembrati una coppia d’oro, eppure adesso qualcosa tra i due starebbe scricchiolando.

Amal Alamuddin e George Clooney

Secondo il magazine Business Times – come riportato da Dagospia – i due avrebbero iniziato a litigare intorno a gennaio a causa di un periodo di stress attraversato dal famoso attore, il quale sarebbe piuttosto impegnato con la realizzazione del suo ultimo film (Good Morning, Midnight).

Amal Alamuddin, che nel frattempo ha deciso di mettere parte dei propri impegni di lavoro in stand by per dedicarsi ai due figli (i gemelli Ella e Alexander, nati il 6 giugno 2017) non avrebbe reagito bene al cambio d’umore dell’attore e ovviamente non gliele avrebbe di certo mandate a dire. E il lockdown, l’impossibilità di viaggiare e di separarsi avrebbe fatto il resto.

Il matrimonio e le dichiarazioni

Tra i due è scoppiata la passione nel 2013 – si sono conosciuti durante una festa nella casa dell’attore a Como – e nel 2014 sono convolati a nozze. Nel 2017 l’amore è stato consacrato dall’arrivo dei due gemelli, che l’attore chiamerebbe affettuosamente knuckleheads, un vezzeggiativo che sta a significare “i testoni”. Amal ha dichiarato a Vogue di aver rinunciato all’amore prima che Clooney arrivasse nella sua vita: “Avevo 35 anni quando l’ho incontrato. E non era così ovvio che mi sarebbe capitato (l’amore, ndr).”

