Chiara Biasi contro Eleonora Rocchini, è guerra: “Battuta di m**da”

Tra le due influencer Chiara Biasi e Eleonora Rocchini è scoppiato uno scontro social a causa di un tatuaggio (identico) a forma di serpente.

Eleonora Rocchini ha mostrato il suo nuovo tatuaggio ai fan dei social: un serpente attorno alla caviglia. A quanto pare Chiara Biasi avrebbe lo stesso tatuaggio già da tempo, e non avrebbe gradito il fatto di esser stata “copiata” dalla collega. La sua frecciatina via social è giunta immediata, e la Rocchini non ha esitato a replicare per le rime. “Ma vi stanno retribuendo (almeno) per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? Spiegatemi”, ha scritto la Biasi nelle sue stories.

Chiara Biasi contro Eleonora Rocchini per il tatuaggio

Eleonora Rocchini non ha impiegato molto a venire a sapere della frecciatina che Chiara Biasi avrebbe scagliato contro di lei a mezzo social, e la sua replica non si è fatta attendere.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ele.rc/?hl=it

“Non tutti fanno le cose solo per essere pagati, c’è gente che si alza dal letto anche se non gli danno 45000€ (…) . Battuta di m***a la tua. Facevi prima a taggarmi, che le frecciatine sono per le 12enni. Parlatene un po’ sennò poi viene dimenticata”, ha scritto l’influencer, menzionando tra le altre cose la gaffe fatta dalla Biasi a Le Iene (quando disse che per meno di 80 mila euro non si sarebbe neanche alzata dal letto la mattina).

La Rocchini, orgogliosa del suo nuovo tatuaggio, ha anche scritto un post in cui, in maniera sarcastica, ha lasciato intendere che a suo avviso la Biasi non avrebbe “il copyright” per il tattoo a forma di serpente. “Per info copyright tattoo serpenti scrivetemi in direct”, ha ironizzato.

Tatuaggi e influencer: le guerre social

Non è la prima volta che due personaggi celebri sui social finiscono al centro di una bufera per i loro tatuaggi: qualche mese fa Alessia Marcuzzi è stata travolta dalle critiche degli haters per il tatuaggio con la scritta “luce” che in molti hanno notato essere identico a quello sfoggiato già da Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha messo a tacere le polemiche facendo un complimento alla conduttrice per il suo nuovo tattoo, e dimostrando di non dare peso alla questione.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/ele.rc/?hl=it