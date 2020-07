Naya Rivera, l’attrice di Glee è scomparsa. Si indaga

Naya Rivera, attrice della serie tv Glee, è scomparsa. Dopo un bagno nel lago Piru, con il figlio, si sarebbero perse le sue tracce.

Ore di apprensione per le sorti di Naya Rivera, la star di Glee, serie tv di grande successo in tutto il mondo. L’attrice, secondo alcune ricostruzioni, sarebbe dispersa nella acque del lago Piru. la Rivera, infatti, si trovava con il figlio a fare una gita al lago e i due avrebbero anche noleggiato una barca. Dopo una nuotata Josey Hollis Dorsey si sarebbe accorto dell’assenza della madre. In queste ore, inoltre, i sommozzatori stanno battendo l’intera zona per trovare la donna scomparsa.

Naya Rivera: le sorti dell’attrice

La notizia della scomparsa di Naya Rivera è stata data dal New York Times che da ieri pomeriggio segue l’intera vicenda. Un’altra fonte, inoltre, come avrebbe riportato il NBC News avrebbe raccontato che l’attrice e il figlio intorno alle 13 – ora locale – di mercoledì 8 luglio avrebbero noleggiato una barca per trascorrere delle ore spensierate nel Lago Piru, a Sud della California.

Lo sceriffo, inoltre, ha dichiarato che si sta procedendo seguendo tutti i protocolli e che il caso è trattato come “possibile vittima di annegamento”.

Sui social, in particolar modo su Twitter in tantissimi stanno scrivendo dei messaggi di speranza rivolti all’attrice. Nel frattempo sulla pagina ufficiale di Ventura Co. Sheriff è comparso un video delle ricerche che sono tutt’ora in corso.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Naya Rivera: le parole del cast di Glee

La notizia della scomparsa di Naya Rivera, arrivata come un fulmine a ciel sereno, ha dettato non poco sgomento non solo tra i fan della star ma anche nell’intero cast della serie tv. Tanti suoi ex colleghi, infatti, hanno deciso di dedicarle un messaggio con la speranza che l’attrice possa essere ritrovata sana e salva.

Tra i tanti leggiamo quello di Harry Shum Jr. che nella serie tv ha vestito i panni di Mike Chang, di Heather Morris che interpretava il personaggio di Brittany Pierce.

