Nuovo amore per Roberta Morise? Scoppia la passione con Ignazio Boschetto

Roberta Morise e Ignazio Boschetto si stanno frequentando? Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha ammesso che i due hanno trascorso del tempo insieme.

Nuovo amore per Ignazio Boschetto cantante de ll Volo. Secondo alcune indiscrezioni, rilasciate dal sito Dagospia, sembra infatti che tra Roberta Morise e il bel Boschetto ci sia del tenero. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri e il cantante si frequentano? A detta del direttore Roberto D’Agostino sembrerebbe proprio di sì. I due, infatti, sarebbero stati sorpresi insieme in Calabria, città d’origine di lei, durante una passeggiata sul lungomare di Cirò Marina.

Roberta Morise e la dedica a Ignazio su Instagram

Roberta Morise e Ignazio Boschetto stanno insieme? In realtà non lo sappiamo con certezza dal momento che nessuno dei due ha deciso di commentare la notizia. Quello che è certo, però, è che proprio la Morise, nei giorni scorsi, sul suo accanto Instagram ha deciso di pubblicare una storia in cui riprendeva proprio Ignazio intento in una performance canora in televisione.

Che la calda estate possa portare alla nascita di un nuovo amore? Sembra che i presupposti, al momento, ci siano tutti. Solo qualche settimana fa, inoltre, alla Morise era stato attribuito un altro flirt, subito smentito, quello con Eros Ramazzotti. In quell’occasione è stato proprio il cantante ad aver ammesso che tra i due intercorre solo una bellissima amicizia.

Roberta Morise: addio a I Fatti Vostri

Dalla prossima stagione de I Fatti Vostri, inoltre, la Morise non farà più parte della squadra. La conduttrice, infatti, dovrebbe essere rimpiazzata da Samanta Togni, che tutti conosciamo in qualità di ballerina del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

All’inizio, inoltre, si è pensato che dietro la sua estromissione dal programma ci fosse Giancarlo Magalli. In realtà il conduttore ha ammesso di essere totalmente estraneo ai fatti e anzi ha speso anche delle belle parole, piene di affetto e stima, nei confronti della collega.

