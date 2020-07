Temptation Island: Sofia accetterà il falò di confronto? Le anticipazioni

Questa sera, alle 21.30, su canale 5, andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island. Sofia Calesso accetterà il falò di confronto? Annamaria abbandonerà il programma?

Li avevamo lasciati così con un Alessandro Medici, il fidanzato di Sofia Calesso, che aveva richiesto il falò di confronto immediato dopo che aveva visto la sua compagna ammettere, a un tentatore, di non averlo mai tradito. Questa sera per i due il viaggio nei sentimenti all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia sarà destinato a terminare? O la Calesso deciderà di non presentarsi al confronto? Non ci resta che attendere.

Annamaria prepara i bagagli

Pianti anche per Annamaria, la fidanzata di Antonio Martello. La donna, infatti, si sta rendendo sempre più conto di quanto lei e il compagno siano distanti anni luce. La prima pensa a costruire una famiglia e a mettere solide basi nel loro rapporto, il secondo, invece, si diverte nel villaggio dei fidanzati con le tentatrici.

In un video, postato sulla pagina Instagram di Temptation Island, inoltre, si vede la segretaria napoletana intenta a preparare i bagagli. Anche per la coppia formata da Antonio e Annamaria i giochi sono conclusi? O alla fine le compagne di viaggio le faranno cambiare idea e rimarrà fino alla fine?

Andrea Battistelli e Anna Boschetti ai ferri corti

Dopo il falò richiesto da Alessandro Medici anche un altro fidanzato avrebbe richiesto il confronto immediato con la sua compagna. Si tratterebbe di Andrea, lo chef romano, che non avrebbe apprezzato il comportamento della sua fidanzata.

Battistelli, infatti, non sa che la sua compagna in realtà ha organizzato il tutto per farlo ingelosire, e arrabbiato ha deciso di richiedere il confronto con lei.

Problemi in paradiso, inoltre, sembrano esserci anche per la coppia formata la Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, non sappiamo bene tra i due cosa sia successo, ma da alcuni spoiler sembra che all’ex calciatore non siano piaciuti delle parole e degli atteggiamenti della sua compagna.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.facebook.com/temptationislandita/