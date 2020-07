Chi sono le star e gli influencer che guadagnano di più al mondo? Ecco la classifica

Direttamente da HopperHQ, ecco chi sono gli influencer che guadagnano di più su Instagram. Chiara Ferragni è solamente…

Quanto guadagna un influencer per ogni post su Instagram? Molti se lo chiedono, ma il famoso sito inglese di monitoraggio e analisi dei social media HopperHQ ha stilato la classifica per l’anno 2020, che mette in mostra le cifre per un post sponsorizzato su Instagram da parte delle web star più importanti al mondo. Si tratta di cifre da capogiro, e per quanto riguarda i primi 10 nomi, sono personaggi che sono conosciutissimi in tutto il mondo. Chiara Ferragni invece… Scopriamo insieme la classifica!

Chi sono le star più ricche di Instagram?

La classifica di HopperHQ, stilata nel 2020, prende in considerazione un post sponsorizzato su Instagram nell’anno e ne cita il valore. C’è da precisare che la lista comprende tutte le star presenti sul social nel mondo, non solamente chi fa l’influencer di professione.

Al primo posto c’è Dwayne Johnson, il famoso attore ed ex wrestler con i suoi 187 milioni di follower su Instagram guadagna più di un milione di dollari per un singolo post sponsorizzato.

Dwayne Johnson e Lauren Hashian

L’attore di origine samoana e canadese ha scalzato dalla vetta un altro grande nome dello showbiz statunitense, ovvero Kylie Jenner che si deve accontentare della medaglia d’argento, ma anche di 986mila dollari per singolo post sponsorizzato.

Al terzo posto è presente l’unico europeo della top 10, ovvero Cristiano Ronaldo, che a fronte del numero più alto di follower su Instagram, (quasi 225 milioni), con un singolo post sponsorizzato guadagna 889mila dollari.

Ecco gli altri nomi della Top 10:

–Kim Kardashian, con costo per post di 858mila dollari.

–Ariana Grande, con costo per post di 853mila dollari.

–Selena Gomez, con costo per post di 848mila dollari.

–Beyoncé, con costo per post di 770mila dollari.

–Justin Bieber, con costo per post di 747mila dollari.

–Taylor Swift, con costo per post di 722mila dollari.

–Neymar, con costo per post di 704mila dollari.

Chi sono gli influencer italiani che guadagnano di più

E Chiara Ferragni in che posizione di classifica è? Per l’influencer più conosciuta in Italia la posizione è la 65° per HopperHQ al mondo. Si tratta però della prima italiana in classifica, con un guadagno per singolo post di 59.700 dollari.

Chiara Ferragni

A seguire c’è Gianluca Vacchi, che con un singolo post guadagna 47.600 dollari. Segue Fedez (31.200 dollari), l’influencer e fashion blogger Mariano Di Vaio (21.300 dollari) e infine Giulia De Lellis (14.100 dollari).

