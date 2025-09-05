Piacere, sono un po’ incinta: le frasi più belle e il finale della commedia romantica con Jennifer Lopez

Piacere sono un po’ incinta è una di quelle commedie romantiche che abbiamo visto un po’ tutte: ci è piaciuto talmente tanto che oggi vi regaleremo qualche frase tratta dal film e il finale… a sorpresa!

Piacere sono un po’ incinta è una storia d’amore ambientata a New York, la storia di Zoe e Stan. Zoe è interpretata dalla bellissima Jennifer Lopez e in questa commedia americana del 2010 diretta da Alan Poul è una donna che ha difficoltà a lasciare entrare le persone nella sua vita. Allontana chiunque le si avvicini, perciò è ancora single all’età di 40 anni. Desidera più di ogni altra cosa un figlio, ma non avendo ancora trovato l’amore decide di provare con l’inseminazione artificiale. Poco dopo la pratica, però, incontra Stan, interpretato dal bel Alex O’Laughlin e prova per lui dei sentimenti che per molto tempo erano stati assopiti. Quando lei gli racconta della sua gravidanza, la donna pensa che lui se la darà a gambe. Ci sono varie peripezie, ma alla fine l’amore trionfa…

Scopriamo insieme il significato del finale del film (ovviamente si tratta di uno SPOILER!) e le frasi più belle, da annotare!

Il finale di Piacere sono un po’ incinta (spoiler!)

Abbiamo detto che l’amore trionfa e, nonostante gli sforzi di Zoe per allontanare Stan, il finale del film è veramente romantico. Zoe infatti partorisce due gemelli dai capelli rossi e Stan è lì al suo fianco e le promette che si prenderà cura di lei e dei bambini.

Il colpo di scena finale è che, appena dopo il parto, Zoe confessa a Stan di essere nuovamente incinta ma questa volta il padre biologico è proprio lui. C’è proprio da dirlo: e vissero per sempre felici e contenti…

(Vi immaginate la bellezza del bambino che sarebbe venuta fuori dall’unione di Jennifer Lopez con Ale O’Loughlin?!)

Le frasi più celebri di The Back-up plan

• “Sei il mio migliore amico, non vuoi aiutarmi? Non dobbiamo fare sesso, mi basta il tuo sperma!”.

• “- Zoe: Ho bisogno di dirti una cosa.

– Clive: Anch’io ho bisogno di dirti una cosa.

– Zoe: Inizia tu.

– Clive: Ti amo…

– Zoe: Bleah!

– Clive: Non era proprio la risposta che mi auguravo!

– Zoe: Sono un po’ incinta…

– Clive: Non credo succeda così alla svelta!

– Zoe: È stato prima che ti conoscessi!”

• “Speravo di essere sposata e con figli a quest’ora, ma, visto che non è così, scatta il piano di riserva.”

• -Stan: Sono 2 settimane ormai, tutto quello che vuole è dormire con quel cuscino!, Clive: Il cuscino è uno stronzo, ti rimpiazza totalmente, vero?