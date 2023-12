Le artiste Esme on the mic e Lalla hanno dedicato una canzone a Perla Vatiero e Mirko Brunetti: si intitola Perletti.

Perletti è il titolo della canzone che i fan hanno dedicato a Perla Vatiero e Mirko Brunetti. A cantarla sono due artiste pressoché sconosciute, Esme on the mic e Lalla. Il brano, ovviamente, ripercorre i momenti più importanti della storia d’amore dei due ex volti di Temptation Island.

Perletti: la canzone dedicata a Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Dopo l’ingresso di Mirko Brunetti, al GF è entrata anche l’ex fidanzata Perla Vatiero. I fan della coppia hanno subito iniziato a sognare di rivederli insieme, tanto che hanno pensato di dedicare loro una canzone. Il brano si intitola Perletti, è cantato da Esme on the mic e Lalla ed è stato caricato su Spotify il 3 dicembre 2023.

“Mirko e Perla, Perla e Mirko Brunetti! Sono innamorata dei Perletti e dei loro fottuti sguardi. Sguardi sinceri, innamorati. Si vede che vi siete amati. Greta non vi separerà, si siete forti. I tuoi occhi la mia cura, mas fuerte per sempre“.

La canzone ripercorre gli attimi salienti della relazione tra Mirko e Perla. Ovviamente, viene citata sia Greta Rossetti, la tentatrice che con cui Brunetti ha lasciato Temptation Island, che il loro tatuaggio di coppia: “I tuoi occhi la mia cura“.

Ecco il video di Perletti:

Perletti: i fan apprezzano la canzone di Esme on the mic e Lalla

La canzone Perletti dura poco più di quattro minuti. La copertina, neanche a dirlo, ritrae un abbraccio tra Perla e Mirko. Esme on the mic e Lalla parlano di un amore che ancora brucia, a cui i diretti interessati non vogliono ancora cedere. “Loro insieme si trovano a casa“, sostengono i fan. Sarà davvero questo il destino di Brunetti e della Vatiero? Staremo a vedere. Per il momento possiamo solo affermare che il brano ha fatto breccia nel cuore dei seguaci.