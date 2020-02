Perché Sanremo è definita la città dei fiori?

Ecco il motivo per il quale il luogo del Festival di Sanremo è definita la città dei fiori e della musica.

Sanremo è conosciuta da tutti gli appassionati di musica per il famosissimo Festival della canzone italiana, ma la città porta anche con sé l’appellativo di “città dei fiori”.

Non è un caso, infatti, che il palco dell’Ariston sia sempre gremito di bellissime composizioni floreali. Ogni ospite femminile o cantante, inoltre, da sempre viene omaggiato da un bouquet, ma in molti si chiedono le ragioni di questo gesto. Ecco da dove deriva questa nomea.

Sanremo: la città dei fiori e della musica

Il motivo per il quale Sanremo è definita la città dei fiori nasce dal fatto che, all’interno della cittadina e tutto intorno ai suoi confini, sono presenti delle meravigliose coltivazioni di garofani, di rose e, più in generale, di piante e arbusti.

Città di Sanremo

Con il passare degli anni questa ridente città della Liguria è diventata la “patria” di moltissimi produttori che hanno fatto conoscere questa eccellenza italiana in tutto il mondo, raggiungendo un elevato livello di notorietà.

Un esempio? I famosissimi fiori di Sanremo sono stati scelti per abbellire il palco del Concerto di Capodanno dell’Orchestra Filarmonica di Vienna.

Complice un clima piuttosto mite e favorevole alla crescita ed al mantenimento di fiori e piante esotiche, tutti i turisti che durante tutto l’arco dell’anno visitano questa piccola oasi verde della Liguria hanno contribuito a fare pubblicità positiva a questa vera e propria perla dell’Italia.

Il Festival dei fiori

Tutti i villeggianti, infatti, non possono fare a meno di notarli nei più importanti luoghi della città, famosa per i suoi coloratissimi giardini totalmente ricoperti di letti di fiori: per tutti gli appassionati di musica e non solo è davvero un piacere scattare un selfie contornati da colori splendidi e vivaci.

I complimenti, quindi, vanno al comune di Sanremo che, quotidianamente, si prende cura il mantenimento di quella che, da anni, è definita la città dei fiori, vero e proprio polmone verde della riviera ligure.

I fiori riescono sempre a smorzare le polemiche sul Festival di Sanremo che, ogni anno, accompagnano questa kermesse. O almeno aiutano.