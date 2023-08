Su Rai 1 arriva la serie TV Per Elisa – Il caso Claps: dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla fiction.

Fra i casi di cronaca nera che maggiormente hanno scosso l’Italia c’è quello riguardante Elisa Claps, la ragazza scomparsa a Potenza il 12 settembre del 1993. I resti del suo corpo furono ritrovati solamente 17 anni dopo, nel 2010, nel sottotetto di una chiesa a Potenza. Proprio questo efferato caso di cronaca è al centro della serie TV Per Elisa – Il caso Claps, una delle novità per quanto riguarda le fiction della Rai del 2023. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Per Elisa – Il caso Claps.

Per Elisa – Il caso Claps: uscita su Rai 1

Ma quando sarà possibile vedere Per Elisa – Il caso Claps su Rai 1? Il debutto della serie TV è stato fissato per martedì 24 ottobre 2023, ovviamente in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa. In totale le puntate della fiction tre e andranno in onda a cadenza settimanale ogni martedì sera, sempre su Rai 1 e sempre in prima serata.

Gianmarco Saurino

Per Elisa – Il caso Claps: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Elisa Claps è Ludovica Ciaschetti. Danilo Rstivo, l’uomo condannato per l’omicidio della sedicenne, è invece interpretato da Giulio Della Monica. Nel cast di Per Elisa – Il caso Claps troviamo poi anche Gianmarco Saurino, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Giorgio, Vincent Riotta, Anna Ferruzzo, Vincenzo Ferrera, Carlo De Ruggeri, Antonio Petrocelli, Beniamino Marcone, Claudio Corinaldesi, Francesco Acquaroli e Bianca Nappi.

Per Elisa – Il caso Claps: la trama della serie TV

La serie TV, nel corso delle sue tre puntate, ricostruisce la storia dell’omicidio della giovane Elisa Claps, ma anche quella di Heather Barnett, sempre per mano di Danilo Restivo. Il vero protagonista di Per Elisa – Il caso Claps è Gildo Claps, il fratello di Elisa, che ha sempre lottato per avere la verità.