Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Ghost, film che è diventato un vero e proprio cult movie.

Ghost è uno dei simboli del cinema degli anni ’90, un vero e proprio cult movie per quel che riguarda il genere sentimentale. Patrick Swayze e Demi Moore sono protagonisti di una storia d’amore che trascende il tempo, lo spazio e anche il confine della morte. Il film ha vinto anche due Premi Oscar, quello per la Migliore attrice non protagonista e quello per la Migliore sceneggiatura originale, ma era in nomination anche per l’Oscar alla Migliore colonna sonora (che andò invece a quella del film Balla coi lupi). Vediamo allora quali sono le canzoni di Ghost che hanno contribuito al successo di questo film.

Ghost: la colonna sonora del film

Ecco quali sono tutte le canzoni di Ghost, la colonna sonora completa del film curata da Maurice Jarre:

Ghost, vaso terracotta

The Righteous Brothers – Unchained Melody – 3:37

Ghost – 7:24

Sam – 5:33

Ditto – 3:19

Carl – 4:06

Molly – 6:17

Unchained Melody (Orchestral Version) – 3:59

End Credits – 4:17

Fire Escape (bonus) – 3:12

Oda Mae & Carl (bonus) – 3:58

Maurice Jarre Interview (bonus) – 9:51

Ghost: la canzone del film

Il tema principale della colonna sonora di Ghost è la canzone Unchained Melody. Si tratta di una brano che è stato composto da Alex North e Hy Zaret addirittura nel 1955 ma ebbe successo solamente dieci anni più tardi, nel 1965, grazie ai The Righteous Brothers.

Nel 1990, proprio grazie al film Ghost, questa canzone ha avuto una sorta di seconda giovinezza: il successo del brano fu tale che è tornato nelle parti alte della classifiche delle hit di molti Paesi nel mondo. La canzone è quella che caratterizza tutte le scene più romantiche del film tra i due protagonisti principali, Sam e Molly.

