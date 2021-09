Non mancano all’atleta forti emozioni e lacrime. Scopriamo i momenti più importanti.

Ora che la squadra del Grande Fratello Vip è al completo, le avventure nel serale possono ufficialmente cominciare. La terza puntata viene inaugurata richiamando all’attenzione il celebre schermidore Aldo Montano. Il concorrente viene infatti invitato da Alfonso Signorini a recarsi nella Mistery Room, dove gli aspettano diverse soprese.

La prima è l’omaggio al ricordo del papà e del nonno dell’atleta, figure familiari che sono state rilevanti per l’avviamento alla sua carriera da schermidore. Scopriamo grazie a questa speciale dedica una curiosa tradizione presente nella famiglia Montano, ossia l’alternarsi di padre in figlio dei nomi Aldo e Mario. Mario infatti è il nome che è stato dato al figlio di Aldo Montano, venuto al mondo pochi mesi fa. Il nuovo gieffino non manca di dedicare un pensiero alle donne, colonne fondamentali nella sua famiglia.

Subito dopo, Aldo riceve un regalo inaspettato: la tutina di suo figlio Mario, che vediamo indossata dal bimbo in un videoclip girata la sera precedente dalla moglie Olga, che lo saluta calorosamente. L’emozione è tanta e lo schermidore si commuove, svelando così un lato molto tenero di se stesso.

Infine, l’ultima rivelazione: ad aspettare Aldo Montano nel giardino della casa c’è la sorella, Alessandra, che gli rivolge parole di affetto e stima: “Avete creato un gruppo ganzissimo“. Poi :”Sei un fratello premuroso, la casa sta evidenziando i tuoi pregi più belli, sei amato anche dalle persone anziane“.

Voi vi siete emozionati?