Sembra che ci sia molta intesa tra il nuotatore e una delle principesse Selassié.

Si sa, che prima o poi nasca un amore dentro la casa più spiata d’Italia è inevitabile. Sembra che i primi a manifestare grandi segni di affetto siano il guerriero Manuel Bortuzzo e Lulù, una delle sorelle etiopi. Dopo aver chiacchierato con i concorrenti, Alfonso Signorini decide quindi di chiamare nel confessionale il trio dei moschettieri che si è formato nella casa: ossia quello Aldo Montano, Alex Belli e lo stesso Manuel, che hanno stretto una forte amicizia tra di loro.

Dopo un simpatico siparietto recitato da i tre concorrenti, vediamo una serie di clip che mostrano dei momenti teneri tra il nuotatore e la principessa Lulù, che si scambiano numerosi abbracci e carezze. Manuel commenta: “Siamo entrambi delle persone buone e sensibili, ci piace sentire l’affetto“.

Belli e Montano, dopo aver dato il loro sostegno al ragazzo sulla questione, escono dal confessionale per lasciare il posto a Lulù. Una volta che i due ragazzi sono soli nel confessionale, Lulù prende la parola e dichiara cosa rappresenti per lui Manuel: “Lui è una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana. Mi rende più sicura, ho bisogno di lui nella casa“.

Al conduttore, ormai intenerito, non resta che parlare a nome di tutti: “Ci piacete come coppia, anche solo intesa come amicizia. Ci piace che insieme siete più forti, vi seguiamo con affetto“.