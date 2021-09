Tra gli intervistati della prima puntata di Domenica In non poteva che esserci lei, la mitica Loretta Goggi. La cantante è tornata a parlare della sua scelta anti-social.

Loretta Goggi non poteva mancare nel salotto domenicale di Mara Venier. Nel corso dell’intervista rilasciata per Domenica In, la cantante di Maledetta Primavera è tornata a parlare dello scandalo che l’ha travolta pochi giorni fa.

I 40 anni di Maledetta Primavera all’Arena di Verona dovevano essere una festa, ha lasciato intendere Loretta Goggi, e invece si sono rivelati uno strazio. Un patimento. Ma la storia ormai è nota: l’esibizione in playback, gli insulti cattivi sui social, e la conseguente scelta della cantante di abbandonare per sempre il mondo dei social network.

Il tutto è accaduto ormai una settimana fa, tuttavia a Loretta le ferite bruciano ancora. Gli insulti gratuiti e malvagi dei leoni da tastiera le hanno davvero fatto male.

La Goggi ha persino citato ad alta voce i commenti peggiori: “La strega di Biancaneve, hanno detto”. Il nervosismo era tangibile nella sua voce mentre parlava con Mara Venier. Loretta Goggi ha infatti ribadito di non voler mai più tornare sui social, e di non voler leggere mai più nulla sul proprio conto.

I tentativi di zia Mara di dissuaderla non hanno avuto il successo sperato. Loretta era irremovibile.

“Voglio godermi le persone che incontro per strada e tutti coloro che mi vogliono bene”

E in effetti le sue parole suonano così buone, giuste e finalmente genuine in un mondo che ormai guarda solo all’apparenza e alla felicità fasulla sponsorizzata dai profili Instagram. Nel corso dell’intervista Loretta Goggi ha rivelato di non avere un proprio profilo social, ma solo un sito web gestito da due collaboratori fidati, e diverse pagine Instagram non ufficiali.

Una vita fuori dai social forse sarebbe la soluzione ideale per tutti, cara Loretta. Chissà che tanta gente così non smetta finalmente di alimentare invidie insensate, amare e sterili come quelle che portano a subissare gli altri di insulti gratuiti e non richiesti.