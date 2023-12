Pantone 2024 è il Peach Fuzz: il colore dell’anno del nuovo anno è assai particolare. Vediamo com’è e quali sono gli abbinamenti.

Habemus Pantone 2024: è il Peach Fuzz. Un colore particolare, caldo, che a primo impatto fa pensare ad una soffice carezza. La tonalità promette di risvegliare l’empatia, diventando il colore più gettonato del nuovo anno: vediamo com’è e quali sono gli abbinamenti.

Pantone 2024 è il Peach Fuzz: ecco com’è il colore dell’anno

Come ogni anno, Pantone detta la moda. Dopo il Viva Magenta del 2023, nel 2024 il colore dell’anno è il Peach Fuzz. Si tratta di una tonalità pesca piuttosto tenue, una sfumatura tra il rosa e l’arancione. Un colore che trasmette gentilezza, qualità di cui, oggi come non mai, abbiamo tutti bisogno. Leatrice Eiseman, direttrice del Pantone Color Institute, ha spiegato:

“Peach Fuzz, è una sfumatura color pesca tra il rosa e l’arancione, comunica senso di appartenenza, ispira equilibrio, ed è per noi un’opportunità di nutrimento. Rimanda ad atmosfere di calma, ci offre uno spazio per essere, sentire, guarire e prosperare, sia che si trascorra del tempo con gli altri, sia che ci si goda un momento di solitudine. Nel conforto di Peach Fuzz possiamo trovare un po’ di pace interiore e generare un impatto positivo sul nostro benessere. Risvegliamo i nostri sensi grazie a un colore tattile, caldo come un bozzolo“.

Il Peach Fuzz non è un semplice colore. Rappresenta anche una speranza, la speranza in un mondo migliore, più gentile.

Peach Fuzz: come si abbina il colore Pantone 2024?

Pantone non ha alcun dubbio: il Peach Fuzz è il colore di cui abbiamo bisogno nel 2024. Una tonalità che ricorda l’importanza della vita, anche quando gli eventi turbolenti sembrano annientarla. Una nuance calda, che però ha un approccio fresco e morbido e invita all’accoglienza. Stando a quanto sostengono gli esperti del settore, questa sfumatura del pesca si abbina alla perfezione con il tono su tono oppure con la palette dei neutri.