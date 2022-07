PayPal: cos’è, come funziona, quali sono i costi previsti dal conto e cosa lo rende sicuro per gli acquisti online.

Ti stai chiedendo cos’è e come funziona PayPal? Proviamo a rispondere con questo articolo. Si tratta di un sistema di pagamento che consente agli utenti di effettuare e ricevere pagamenti online. Questi possono essere effettuati tramite un conto PayPal, una carta di credito o una carta di debito. Si tratta di uno dei più popolari sistemi di pagamento online, e viene utilizzato da milioni di persone in tutto il mondo. Scopriamo insieme come funziona.

PayPal: come funziona

Quando effettui un pagamento con questo sistema, il denaro viene trasferito dal tuo conto al conto PayPal della persona o della società a cui stai indirizzando il pagamento. PayPal tiene traccia di tutti i tuoi pagamenti e le tue transazioni, in modo da permetterti di controllare facilmente ogni tua spesa.

Una carta per il pagamento e un PC

Se hai un conto PayPal, puoi inviare o ricevere pagamenti usando vari metodi, tra cui bonifici bancari, carte di debito e carte di credito. Inoltre, puoi usare PayPal per pagare beni o servizi online. Se non hai un aperto un conto, puoi comunque usare questo sistema per effettuare pagamenti. Basta creare un account e inserire i dati della carta di credito o di debito che vorrai usare quando effettuerai il pagamento.

PayPal è un modo sicuro e affidabile per effettuare pagamenti online, in quanto protegge le tue informazioni finanziarie con diversi livelli di sicurezza, e i pagamenti vengono elaborati dal loro sistema interno, uno dei più affidabili al mondo.

Come aprire un conto su PayPal

Per aprire un conto è necessario creare un account. Dovrai quindi fornire alcune informazioni personali, tra cui il nome, l’indirizzo email e il Paese di residenza. È inoltre necessario creare una password e fornire alla società una prova di identificazione, come una patente di guida o un passaporto.

Una volta che il tuo account è aperto, è possibile iniziare a usare PayPal per pagare per beni e servizi online. Semplicemente devi cercare il negozio in cui desideri acquistare e fare clic sul pulsante “Paga con PayPal”. Questo ti porterà alla pagina di pagamento PayPal, dove è possibile completare l’acquisto utilizzando il tuo nuovo account.

PayPal: tariffe e sicurezza

Il tariffario di PayPal è rappresentato da tre tipologie di costi: quelli per inviare denaro, quelli per ricevere denaro; quelli per ritirare denaro. I costi per inviare denaro sono basati sul tipo di pagamento, che può essere personale, tra amici, commerciale e così via. I costi per ricevere denaro sono sempre gli stessi, indipendentemente dal tipo di pagamento. I costi per ritirare denaro variano invece in base al Paese. Ad esempio, il costo per prelevare denaro da un conto PayPal negli Stati Uniti è di 3,99 dollari, mentre il costo per ritirare denaro da un conto PayPal nel Regno Unito è di 3,25 sterline.

Per quanto riguarda la sicurezza, PayPal, come abbiamo detto, è uno dei sistemi di pagamento più sicuri in assoluto. Tuttavia, per rafforzarlo maggiormente, ecco alcuni suggerimenti:

– assicurati di utilizzare una password forte e non condividerla con nessuno;

– assicurati di revisionare le impostazioni del tuo account regolarmente e di aggiornare le domande di sicurezza e le risposte;

– fai attenzione a monitorare attentamente l’attività del tuo account, e se noti qualsiasi attività non autorizzata, sporgi immediatamente denuncia.

