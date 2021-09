Ancora non si conoscono le attuali condizioni di salute dell’attore della saga di Harry Potter, conosciuto per aver interpretato Draco Malfoy.

L’attore britannico di 34 anni, Tom Felton, celebre per il ruolo del sinistro serpeverde Draco Malfoy nell’amata serie cinematografica di Harry Potter, si è improvvisamente sentito male ad una competizione di golf tra celebrità dello spettacolo nel campo di Whistling Straits, Wisconsin. Subito è stato sorretto da altri gareggianti e soccorso dal personale medico presente, che lo hanno prontamente disteso all’interno di un’automobile medica per aiutarlo. Molti spettatori si sono avvicinati, preoccupati per lo stato di salute del ragazzo. Immediato è stato anche il trasferimento al pronto soccorso.

Attualmente si trova in un centro ospedaliero del luogo per essere curato, ma c’è purtroppo un forte silenzio mediatico sulle ragioni del suo malore e del suo attuale stato di salute. Non si conoscono nemmeno eventuali patologie pregresse dell’attore, che è sempre stato un grande amante del golf. Non abbiamo notizie nemmeno né dallo stesso Tom, che è sempre stato molto presente sui canali social, dove ama interagire con i suoi fans, né tantomeno dai suoi agenti. Speriamo di avere presto notizie positive e che l’amato attore, appassionato anche di musica e canto, si riprenda presto.