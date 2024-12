Momenti di paura per l’attore Massimo Lopez: investito da una moto pirata fuori dal teatro Olimpico al Flaminio.

Serata di paura per Massimo Lopez che venerdì scorso è stato vittima di un incidente stradale fuori dal Teatro Olimpico di Roma, nel quartiere Flaminio. Lopez, 72 anni, stava lasciando il teatro dopo aver recitato nello spettacolo Dove eravamo rimasti insieme al collega e amico Tullio Solenghi, quando è stato travolto da una moto pirata.

Ma scopriamo che cosa è successo e come sta adesso l’attore.

Massimo Lopez: la dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, il motociclista procedeva ad alta velocità in piazza Gentile da Fabriano. Perdendo il controllo del mezzo, la moto ha sbandato e ha colpito Lopez, che si trovava in compagnia di amici e colleghi. Il motociclista, approfittando della confusione generata dall’incidente, è riuscito a fuggire riaccendendo il mezzo.

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono al lavoro per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona.

Ma come sta adesso il celebre attore? Ecco gli ultimi aggiornamenti su Lopez dopo l’incidente.

Le condizioni di Massimo Lopez

Nonostante l’impatto, Massimo Lopez ha riportato ferite non gravi: una frattura al naso e una mano lussata. Dopo le cure ricevute al pronto soccorso, l’attore ha mostrato grande determinazione ed è subito tornato in scena il giorno successivo con la mano fasciata per portare avanti lo spettacolo accanto a Tullio Solenghi.

Tuttavia, la caccia al motociclista è ancora aperta. Le forze dell’ordine invitano eventuali testimoni a fornire informazioni utili per rintracciare il responsabile, che rischia pesanti accuse per omissione di soccorso e lesioni personali.

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i fan di Lopez, ma il suo ritorno sul palco conferma il suo spirito instancabile e il suo amore per il teatro.