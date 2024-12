Caos durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle: Guillermo Mariotto lascia il programma all’improvviso, svelati i motivi.

Sabato 30 novembre, durante la diretta di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto ha lasciato improvvisamente la trasmissione, momento che ha suscitato sorpresa tra il pubblico e i colleghi. Ma che cosa è successo e quali sono stati i motivi dietro il suo abbandono improvviso? Scopriamo tutti i dettagli.

Guillermo Mariotto abbandona Ballando con le stelle: i motivi

La conduttrice Milly Carlucci ha informato gli spettatori del programma di Rai1 a cui ha rivelato: “Si è allontanato dal teatro, non siamo riusciti a recuperarlo“.

Fonti vicine alla produzione, contattate da Fanpage.it, hanno rivelato che Mariotto si sarebbe sentito male durante la serata. Il giurato avrebbe manifestato un calo di energie già nel corso della puntata, ma solo dopo l’esibizione di Amanda Lear, ballerina per una notte, ha deciso di abbandonare lo studio per motivi di salute.

Al momento, sembra necessiti di tranquillità per riprendersi.

L’addio di Guillermo Mariotto: tensione e mistero

Mariotto è apparso sottotono per tutta la serata, dettaglio notato anche dai telespettatori, che hanno commentato il suo comportamento sui social.

Prima di lasciare lo studio, il giurato si è reso protagonista di uno scambio acceso, rivolgendosi a un autore del programma: “Posso parlare De Andreis? Scusate tutti“. Ha poi chiesto all’amica Amanda Lear di accompagnarlo fuori, chiudendo con un enigmatico: “Addio a tutti“.

L’uscita improvvisa di Mariotto ha sollevato dubbi sul suo futuro come membro della giuria dello show. Al momento, però, la sua posizione non sembra essere in discussione. Non resta che attendere eventuali dichiarazioni ufficiali da parte del diretto interessato per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Soprattutto, se effettivamente si è trattato di un problema di salute, i fan restano in attesa di aggiornamenti sulle sue attuali condizioni.