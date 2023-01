L’ex alunno di Amici Pasqualino Maione riappare sui social dopo tanti mesi. Il ragazzo sta affrontando una brutta malattia.

Aveva raccontato solamente poco tempo fa la sua battaglia. Ora, Pasqualino Maione ha trovato anche la forza e il desiderio di mostrarsi dall’ospedale dove sta combattendo con una malattia davvero inattesa che lo ha colpito ormai da mesi. Attraverso un filmato condiviso su Tik Tok, l’ex volto di Amici ha spiegato meglio cosa gli sia accaduto.

Pasqualino Maione racconta la malattia

Pasqualino Maione

Ha trovato la forza di esordire, nel suo filmato, con una battuta: “Ciao a tutti, no, non sono ingrassato”. Dietro quel volto decisamente gonfio di Pasqualino Maione non c’è il cibo ma i medicinali.

“Ormai manco su TikTok da cinque mesi. Purtroppo sono stato poco bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio che mi ha allontanato un po’ dai social”.

E proprio sul suo aspetto: “È l’effetto delle medicine, del cortisone, perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia verso la patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite, post Covid, che è stata presa in tempo grazie ai medici del Vanvitelli che ringrazio tantissimo, che mi tengono tutt’ora sotto terapia e che stanno cercando di farmi vivere al meglio e di guarire al più presto. La strada è ancora lunga però ce la faremo”.

Dopo la diffusione del filmato, sono stati moltissimi i commenti arrivati al ragazzo. Tanti suoi fan, ma anche utenti che hanno voluto esprimergli grande vicinanza. La speranza è che possa guarire presto.

Di seguito anche il video pubblicato dal ragazzo ex Amici su Tik Tok:

