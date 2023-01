Nuova avventura in tv per Giulia De Lellis che ha annunciato ufficialmente di essere alla conduzione di un programma su Real Time.

Molto amata dal pubblico e seguitissima sui social, per Giulia De Lellis è arrivato il momento di iniziare la sua avventura alla conduzione di un programma su Real Time. Dopo tante indiscrezioni, è stata la stessa giovane modella ed influencer ad annunciarlo ufficialmente. Con lei, anche il ‘glam artist’ di Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis in tv alla conduzione di uno show

Giulia De Lellis

Era da tempo, come detto, che si parlato di un possibile impegno come conduttrice per Giulia De Lellis. Era stata lei stessa ad aver lasciato intendere che qualcosa “bollisse in pentola”. E così è stato.

Dopo l’esperienza in conduzione a Love Island nel 2021, l’influencer torna su Real Time e lo fa nel campo del beauty e del make up.

La ragazza, anche se per il momento non ci sono dettagli su data di debutto o altro, ha annunciato che tornerà alla conduzione di un nuovo format in tv e che lo farà accanto ad un volto proveniente dal mondo dei social: Manuele Mameli.

Il ragazzo è noto ai più come il ‘glam artist’ di Chiara Ferragni. Non solo. L’uomo è un famoso truccatore e nella sua carriera ha lavorato e continua a farlo con numerose vip, anche social.

In passato ha avuto modo di collaborare anche con Laura Pausini, Vittoria Puccini, Ursula Corbero, solo per dirne alcune. Nel 2021 ha fatto parte della giuria di ‘Missione beauty uno show Rai condotto da Melissa Satta.

I due, insieme, hanno quindi annunciato l’arrivo del programma: “Finalmente possiamo dirvelo: Call of beauty tra pochissimo sarà tutto vostro! Vi aspetteremo su Real Time perché manca sempre meno”.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio della giovane influencer e modella:

