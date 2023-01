La ex coppia Morgan e Asia Argento riunita, l’uno contro l’altra, per lo show musicale. Non sono mancate “scenette” epiche…

Sfida nella sfida tra i due ex a ‘Name That Tune’. Di chi stiamo parlando? Naturalmente di Morgan e Asia Argento che sono tornati a condividere il palco, da rivali, nel simpatico show musicale condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo. Tra l’attrice e il cantautore non scorre buon sangue: i due dopo la loro relazione si erano più volte resi protagonisti di polemiche e frecciate. Stoccate che, in toni diversi, ci sono state pure nel corso della puntata del programma di TV8.

Morgan e Asia Argento: la curiosa reunion

Morgan Asia Argento

Nel corso della puntata di ‘Name That Tune’ su TV8, sono stati anche Morgan e Asia Argento a prendersi la scena. I due facevano parte di due squadre diverse e anche per questo hanno avuto modo di sfidarsi e di lanciarsi qualche frecciata. Va detto, però, che tra i due non sono mancati anche momenti di… “tenerezza”.

Come detto, le squadre che hanno preso parte alla puntata del programma erano formate rispettivamente da Irene Grandi, Asia Argento, Benedetta Parodi e Vladimir Luxuria, per quanto riguarda la squadra delle donne, e da Nicola Savino, Morgan, Fabio Caressa e Angelo Pisani, per quanto concerne la squadra degli uomini.

In particolare i due ex si sono sfidati in diverse occasioni e anche al classico Sette per Trenta. In questa occasione gli ex compagni, che condividono anche una figlia, non hanno risparmiato piccole stoccate lasciando ai conduttori un pizzico di imbarazzo da gestire.

Non sono mancati poi momenti particolari come un tentativo di abbraccio e di ballo che, come era prevedibile, sono finiti sotto la lente di ingrandimento degli utenti social che hanno invaso soprattutto Twitter di post e considerazioni.

Di seguito anche alcuni post Twitter di diversi utenti che hanno commentato la reunion decisamente particolare”:

Gli Uomini vincono per 7-6, complice anche l'errore di Asia Argento che non indovina "Amen" di Francesco Gabbani (ma, comunque, aveva risparmiato 6" contro i 7" di Morgan)… #NamethatTune pic.twitter.com/8P8xiZAJOd — Zizì (@fabriziomico) January 25, 2023

Morgan che provoleggia con Asia Argento a #namethattune.

Lui che l'abbraccia, lei che lo respinge.

"I litigi degli ama(n)ti rinnovano l’amore."

Terenzio — Michele Laurenzana (@mitchLAURENZANA) January 25, 2023

Vivo per le interazioni tra Asia Argento e Morgan #NameThatTune — Bowties are cool (@_Tymos) January 25, 2023

Attenzione, realizzo ora che Non vedevo insieme Asia Argento e Morgan da un sacco di tempo #namethattune — DaNia〽️🖋️ (@Da__NaNn) January 25, 2023

