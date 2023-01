Gli inizi della relazione con Bonolis, i figli e molto altro. Sonia Bruganelli si racconta a 360° svelando diversi aspetti inediti.

Intervista molto intima per Sonia Bruganelli a ‘F‘, il settimanale di Cairo Editore. Nelle parole della donna, attuale opinionista del GF Vip, anche inevitabilmente, tanti passaggi sul rapporto col marito Paolo Bonolis. In particolare, spiccano le parole sull’inizio del rapporto e un ipotetico futuro “distanti”.

Sonia Bruganelli e la storia con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Il racconto della Bruganelli parte sull’inizio della storia con Bonolis, quando ancora era piuttosto giovane: “All’inizio non ho detto niente a nessuno: ero fidanzata con un altro e non pensavo potesse diventare una cosa importante”, ha ammesso la donna.

“Quando però uscì la copertina di un giornale scandalistico con un nostro bacio mi sono trovata a dover dare due spiegazioni: al mio fidanzato, e a mio padre. Con il secondo è stato, paradossalmente, più difficile. All’inizio papà era terrorizzato sia per l’età che per i figli, però Paolo in quel frangente è stato molto bravo: è venuto subito a conoscerlo e da quel momento hanno sempre avuto un bellissimo rapporto”.

Su come sia nato e cresciuto l’amore per quello che è diventato suo marito, Sonia ha aggiunto: “Non è stato un colpo di fulmine, ha saputo conquistarmi con grande perseveranza, mi regalava libri, mi ha preso ‘di testa’ anche se il mondo della tv può essere un incubo per una coppia”.

“In quel periodo lui si era da poco lasciato con Laura (Freddi, ndr) e conduceva ‘Beato tra le donne’ con un cast di 500 ragazze molto ‘agguerrite’. Io, prima di diventare donna, ero una ragazza fragile ma Paolo è il tipo che, fuori dal lavoro, fa capire alle altre con un solo sguardo che non hanno possibilità, ti tiene distante dieci metri”.

Non manca anche un passaggio su cosa accadrebbe se i due dovessero lasciarsi: “Se un giorno non dovessi stare più con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui”.

Di seguito un post Instagram della coppia della scorsa estate:

Riproduzione riservata © 2023 - DG