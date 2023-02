Ogni anno Pasqua cade un giorno diverso perché si tratta di una festa mobile: ecco quando sarà nel 2023 e come calcolare la data.

Manca sempre meno alla Pasqua 2023, ma quando sarà il giorno di festa quest’anno? Proprio come per il Carnevale, anche la Pasqua è infatti una festa mobile che ogni anno cambia data. Quest’anno la ricorrenza ha come data il 9 aprile, la prima domenica dopo la prima luna piena dell’equinozio di primavera. Vediamo nel dettaglio quali saranno le date del calendario pasquale di quest’anno e scopriamo anche quelle delle vacanze di Pasqua.

Pasqua 2023: le date da ricordare

Come abbiamo detto, nel 2023 la Pasqua sarà il 9 aprile. Prima di questa giornata però ci sono altre date da ricordare. Il calendario pasquale inizia con il Mercoledì delle Ceneri che dà avvio alla Quaresima e di conseguenza al periodo di preparazione alla domenica di Pasqua. Ecco allora quali sono le date da ricordare:

22 febbraio: Mercoledi delle Ceneri

26 febbraio: prima domenica di Quaresima

5 marzo: seconda domenica di Quaresima

12 marzo: terza domenica di Quaresima

19 marzo: quarta domenica di Quaresima

26 marzo: quinta domenica di Quaresima

2 aprile: domenica delle Palme

6 aprile: giovedì Santo (fine della Quaresima)

(fine della Quaresima) 9 aprile: domenica di Pasqua

10 aprile: lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

Vacanze di Pasqua: quanti giorni chiudono le scuole nel 2023

Quest’anno gli alunni delle scuole potranno stare a casa per le Vacanze di Pasqua da giovedì 6 aprile a martedì 11 aprile. Queste date non sono uguali per tutte le Regioni d’Italia, infatti ognuna può decidere come preferisce in base al proprio calendario scolastico.

Come si calcola la data di Pasqua?

La Pasqua è preceduta dalla Quaresima, ossia da un periodo di 40 giorni di digiuno, preghiera e penitenza. È proprio questo periodo che precede la domenica pasquale secondo la religione cristiana.

Le cose cambiano per la religione ortodosse. In questo caso la Pasqua ricorda sempre la risurrezione di Gesù ma si celebra in una data differente perché si segue un calendario diverso. Nel 2023 cadrà il 16 aprile.

