Ricaricare la batteria dello smartphone in modo corretto: come fare e a cosa stare attenti per non rovinarla.

Vuoi prolungare la vita della batteria del tuo smartphone? Allora potresti dover cambiare le tue abitudini. Ricaricare la batteria di un telefono è molto semplice. Eppure, nonostante questo, è un’operazione che molte persone ogni giorno sbagliano, mettendo a repentaglio il futuro del proprio telefono, che ormai è una parte essenziale della vita di ognuno di noi. Con tutte le app, i messaggi, le telefonate e la navigazione che facciamo quotidianamente con i nostri telefoni, non sorprende che la nostra batteria abbia spesso bisogno di essere ricaricata. Se vuoi quindi cercare preservare la batteria da un’eccessiva e rapida usura, cerca di seguire questi semplici consigli.

Come ricaricare la batteria dello smartphone?

Partiamo dalle basi. Per prima cosa, cerca di utilizzare caricabatterie originali e da parete, facendo attenzione a non lasciare il cavo collegato troppo a lungo per non causare surriscaldamento o sovraccarico, che potrebbero danneggiare la batteria in modo permanente. Nel dubbio, acquista un caricabatteria di riserva, per evitare eventualmente di rimanerne sprovvisto in caso di rottura o perdita, e munisciti anche di un cavo di riserva, visto che spesso l’utilizzo prolungato potrebbe rovinarlo.

Caricabatterie

Questi sono i consigli di base che tutti noi dovremmo già conoscere. Esistono però altre buone pratiche che dovremmo fare nostre per evitare di rovinare la batteria prima del tempo, costringendoci a spendere una somma importante per doverla sostituire (raramente il costo è inferiore ai 50 euro).

Consigli per ricaricare correttamente lo smartphone

Non sovraccaricare mai il telefono. Se hai raggiunto il livello utile per poter avere uno smartphone carico, scollegalo dalla sorgente e non dimenticarlo attaccato alla presa. In altre parole, evita di caricarlo ad esempio di notte, lasciandolo collegato durante le ore di sonno. A proposito di livelli utili di ricarica, ricordati di non superare mai l’80-85% (arriva al 100% solo in caso di estrema necessità, se hai bisogno di lavorare ad esempio in mobilità per molte ore). E allo stesso tempo cerca di non far mai scendere il livello di carica sotto il 20%.

Prova a mantenere le batterie cariche al 40-80% per aumentare la durata riducendo al contempo i danni causati da troppi cicli di ricarica completa La modalità di risparmio della batteria integrata nel dispositivo dovrebbe entrare in gioco quando la carica si sta esaurendo ed è necessario guadagnare tempo prima di un ulteriore ciclo di ricarica.

Ad ogni modo, per evitare di consumare eccessivamente la batteria, puoi seguire anche queste semplici indicazioni: tieni il livello di luminosità dello schermo basso, alzandolo solo in caso di reale necessità; limita le attività in background e spegni la posizione; chiudi le applicazioni che non ti servono.

Ora hai alcune indicazioni per far sì che il tuo smartphone possa durare il più a lungo possibile. Assicurati di tenere d’occhio le tue app e i dati mobili, poiché un consumo eccessivo di entrambi potrebbe causare un consumo significativo della durata della batteria. Ti consigliamo comunque di portare sempre con te un caricabatterie o un power bank, per non rimanere mai privo del tuo fedele smartphone.

Riproduzione riservata © 2023 - DG