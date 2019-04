Ecco perché dovresti parlare con il tuo cane (lui capisce e lo conferma la scienza)

La scienza afferma che parlare al proprio cane non è affatto una follia, anzi! I cani capiscono il linguaggio dell’uomo ed è importante comunicare con loro… Scopriamo di più!

Parlare con il proprio cane può sembrare normale quanto folle: chi ha un cucciolo peloso in casa sa benissimo quanto il dialogo possa essere una forma d’affetto nei suoi confronti. Anche se il cane non può di certo rispondere con le parole, siamo soliti chiedere come sta o come ha trascorso il pomeriggio in nostra assenza. Eppure sappiamo benissimo quanto a volte capiscano ciò che gli si venga detto, perché i cani sono davvero degli animali intelligenti.

Nonostante siamo a conoscenza di ciò, chi ci vede dall’esterno può prenderci per folli… ma è anche la scienza a confermare quanto parlare con il proprio cane sia importante! Ecco cosa è stato scoperto.

Come dimostrare affetto al cane con semplici frasi

Uno studio, pubblicato sulla rivista Frontera nella categoria Neuroscienza, ha rivelato l’importanza delle parole dette al proprio cane: dialogare con il cucciolo peloso significa anche dimostrare affetto al cane dal momento in cui lui ci capisce bene, anche se non in maniera perfetta. Spieghiamoci meglio…

Fonte foto: https://pixabay.com/it/photos/ragazza-signora-donna-donne-asia-1160441/

Lo studio di Emory University ha monitorato le onde cerebrali di 12 cani di razze differenti: i ricercatori hanno poi constatato che il loro cervello, ascoltando il linguaggio umano, si sforza per poter elaborare al meglio le frasi appena ascoltate.

In questo modo, hanno potuto rivelare che i cani possono capire perfettamente frasi semplici e, quindi, non troppo elaborate. Perciò, non bisogna creare chissà qualche conversazione con l’animale, ma esprimere anche delle semplici frasi che lui stesso percepirà come dimostrazione d’affetto e interesse nei suoi confronti.

Un modo perfetto per poter parlare con il cane e coinvolgerlo il più possibile; inoltre, sempre secondo un’altra ricerca scientifica avere un cane fa bene alla salute…

