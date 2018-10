Secondo la scienza avere un cane fa bene alla salute!

Non solo è un amico fedele: un cane ci rende felici e fa bene alla salute. Ecco perché e cosa è stato rivelato dagli studi scientifici.

Si dice che il cane sia il migliore amico dell’uomo e che un amico come lui è impossibile da sostituire. Provano sentimenti esattamente come li proviamo noi umani e l’uomo è in grado di arrivare ad amare il proprio cane come se fosse un figlio. Chiunque abbia un cane, infatti, afferma di amarlo a 360° e nonostante sia un animale, fa parte della famiglia in tutto e per tutto.

Lo conferma anche uno studio scientifico dell’American Psychological Association, dove i ricercatori hanno analizzato tramite un test 217 persone dove il 79% delle persone – donne nella maggior parte – ha confermato che occuparsi di un animale abbia effetti positivi sullo stile di vita, sulla propria autostima aumentando anche il rapporto sociale con le altre persone.

Avere un cane fa bene alla salute

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 60% delle persone che possiede un cane conduce uno stile di vita positivo mantenendo in forma anche il proprio corpo. Avere un cane rende più giovani di ben 10 anni sia mentalmente che fisicamente, non solo grazie alla vita che si conduce, ma anche grazie all’affetto che viene dato da parte di entrambi.

Ma non è tutto: ciò accade anche per una ragione chiara e scientifica, ovvero il rapporto e il legame con il proprio cane accende delle ragioni del cervello che rilasciano ossitocina e dopamina, i responsabili della felicità e del buonumore. Anche per questo motivo esistono dei cani addestrati come “terapeuti” per persone che soffrono di depressione o solitudine. Ovviamente il beneficio viene percepito anche da parte loro!

Possiamo confermare che siano dei veri e propri amici dell’uomo, anche se purtroppo non tutti percepiscono il messaggio, arrivando addirittura ad abbandonarli solo per godersi delle vacanze in totale relax…

Fonte foto: https://pixabay.com/it/donna-cane-punta-affinit%C3%A0-amico-2273449/