Quali sono i parchi divertimenti italiani da non perdere? Da Nord a Sud facciamo un viaggio bellissimo alla loro scoperta.

Volete conoscere più a fondo i parchi divertimenti italiani e le loro attrazioni? Ecco una carrellata dei principali parchi a tema e acquatici che vi sapranno regalare ore ed ore di divertimento. Nel nostro paese ci sono decine di parchi divertimenti e sicuramente ne avrete già visitato alcuni, ma potreste scoprire alcune vere e proprie perle da aggiungere alla vostra lista.

Parchi divertimenti italiani nel Nord Italia

Con quasi tre milioni di visitatori all’anno (dalle statistiche 2019), Gardaland a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona è uno dei più amati parchi divertimento in Italia. La sua nascita risale al 1975 e negli anni il parco si è arricchito di attrazioni sempre nuove. Dal 2004 si è dotato anche un hotel a tema, il Gardaland Hotel, nel 2008 poi si è arricchito di un acquario, visitabile con un biglietto doppio parco – acquario o singolarmente. Da quest’anno, con l’apertura Legoland Water Park, si amplierà anche grazie all’aggiunta di un’area acquatica completamente a tema Lego.

Panoramica Parco dei Divertimenti Mirabilandia

Spostiamoci a Ravenna, dove troviamo il secondo parco divertimenti con più visitatori, all’incirca due milioni all’anno. Stiamo parlando di Mirabilandia suddiviso in aree tematiche e adatto a tutte le età, basti pensare a Bimbopoli, l’area riservata ai più piccini a partire da 3 anni in su. Se siete appassionati di moto non vorrete perdervi senza dubbio Ducati World, un’area tematica di 35 mila mq dedicata al mondo delle moto.

Per i più piccini non può mancare un salto a Leolandia, il parco a Capriate San Gervasio, in provincia di Bergamo. Un parco divertimenti a misura di bambino con oltre 40 attrazioni e la possibilità di incontrare i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini, dal trenino Thomas agli inseparabili Masha e Orso.

Parchi divertimenti al Centro e Sud Italia

A Roma troviamo il neonato Cinecittà World, un parco a tema come potrete immaginare completamente cinematografico. Alcune delle sue chicche sono date dal tunnel Jurassic War, dal Cinetour che offre un assaggio dei set di film imperdibili e dalla Horror House per un’avventura da brividi.

Poco lontano da Roma, a Valmontone, è possibile visitare MagicLand (prima conosciuto come Rainbow MagicLand). Tra roller coaster, hotel infestati, torri di caduta, battaglie navali e trenini, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.

montagne russe

A Marina di Castagneto Carducci (Livorno) troviamo il Cavallino Matto con 26 attrazioni adatte a bimbi, famiglie e per i più spericolati. Dal caratteristico ottovolante in piedi alla torre in caduta libera, passando per percorsi con scivoli, altalene giganti e ottovolanti acquatici. E per riprendere un po’ di respiro lasciatevi intrattenere dagli show adatti a tutta la famiglia.

Spostiamoci a Fasano dove troviamo Fasanolandia, il parco divertimenti annesso allo Zoosafari. Dopo una passeggiata nella natura e un simpatico incontro con lemuri e scimpanzé, potrete regalarvi delle emozioni uniche tra un giro sulla ruota panoramica e un incontro con Mago Merlino nel suo Castello Fantasma.

Parchi divertimento… acquatici!

I parchi divertimento si sa sono aperti a tutte le età e pronti a rispondere a ogni passione. Ecco perciò una carrellata di parchi acquatici da non perdere:

– Mirabilandia Beach, a Ravenna, situato accanto all’omonimo parco divertimenti.

– Caneva Acquapark sul lago di Garda, fa parte del complesso del Canevaworld Resort che include due ristoranti a tema (Medieval Times e Rock Star Restaurant) e il Movieland Park a tema cinematografico.

– Etnaland acquapark in provincia di Catania con acquascivoli, piscine ad onde e divertimento e adrenalina per ogni età.

– Aquafan a Riccione con aree bimbi, piscine attrezzate e scivoli per adulti che non temono le discese mozzafiato, come i 200 metri del Black Hole, una delle attrazioni di punta.